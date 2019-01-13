Ван Перси: В Англии терпел постоянные оскорбления и издевательства
Нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси, ранее выступавший за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», рассказал об опыте выступления в английской
Нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси, ранее выступавший за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», рассказал об опыте выступления в английской
«В Англии терпел постоянные оскорбления и издевательства. На каждом выездном матче слышал оскорбительные кричалки в свой адрес. Чувствовал негатив на протяжении всех 11 лет, проведённых в Англии.
Честно говоря, когда вернулся в Нидерланды в прошлом году, понял, что забыл, каково это — слышать аплодисменты на чужих стадионах. Здесь я чувствую уважение со стороны болельщиков, и это замечательно.
Выступление в Англии — огромный опыт, но тогда мне было действительно тяжело. Мы постоянно были в разъездах, это было одно большое путешествие от матча к матчу. Никаких перерывов, высочайший темп. Все 11 лет в Англии прошли, как поездка на американских горках", — приводит слова ван Перси Mirror.