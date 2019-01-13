Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Ренн
Футбол. Зарубежный
17:15
Эвертон
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетик
Севилья
Футбол. Зарубежный
14:00
Атлетико1
Леванте0
Футбол. Зарубежный
19:00
Дижон
Монпелье
Футбол. Зарубежный
19:00
Тулуза
Страсбур
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Эйбар
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Монако
Все события
Фоторепортажи
9Молодежная сборная России по хоккею завоевала «бронзу» ЧМ
22Лед, снег, эмоции: как ЦСКА «Трактор» раскатал
15:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Ван Перси: В Англии терпел постоянные оскорбления и издевательства

Нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси, ранее выступавший за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», рассказал об опыте выступления в английской Премьер-лиге.

Наверх
Источник: Reuters
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

«В Англии терпел постоянные оскорбления и издевательства. На каждом выездном матче слышал оскорбительные кричалки в свой адрес. Чувствовал негатив на протяжении всех 11 лет, проведённых в Англии.

Честно говоря, когда вернулся в Нидерланды в прошлом году, понял, что забыл, каково это — слышать аплодисменты на чужих стадионах. Здесь я чувствую уважение со стороны болельщиков, и это замечательно.

Выступление в Англии — огромный опыт, но тогда мне было действительно тяжело. Мы постоянно были в разъездах, это было одно большое путешествие от матча к матчу. Никаких перерывов, высочайший темп. Все 11 лет в Англии прошли, как поездка на американских горках", — приводит слова ван Перси Mirror.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Фейеноорд
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Самые красивые российские спортсменки 2018 года!
Золотое чудо. Невероятная победа России в биатлонной эстафете
Кучеров добился лучшего показателя в НХЛ в XXI веке
«Крылья Советов» объявили о переходе защитника из «Зенита»
«Фенербахче» не будет продлевать контракт с игроком сборной РФ
Андрей Ещенко: Смысл мне было сливать Карреру?
Россиянка выиграла спринт на этапе Кубка IBU
Продолжит ли «МЮ» Сульшера побеждать?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь