Ван Перси: В Англии терпел постоянные оскорбления и издевательства

Источник: Reuters

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

«В Англии терпел постоянные оскорбления и издевательства. На каждом выездном матче слышал оскорбительные кричалки в свой адрес. Чувствовал негатив на протяжении всех 11 лет, проведённых в Англии.

Честно говоря, когда вернулся в Нидерланды в прошлом году, понял, что забыл, каково это — слышать аплодисменты на чужих стадионах. Здесь я чувствую уважение со стороны болельщиков, и это замечательно.