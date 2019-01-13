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16:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» позвал на просмотр партнера Обамеянга по сборной с опытом игры в Англии

Полузащитник сборной Габона Улисс Обаме-Ндонг получил приглашение в «Иртыш», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В эти дни павлодарский клуб, занявший в минувшем сезоне десятое место, находится на сборах в Турции. 26-летний Обаме-Ндонг пройдет просмотр в «Иртыше», после чего главный тренер Димитар Димитров вынесет свое решение относительно будущего игрока в команде.

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Последним клубом Обаме-Ндонга был «Аль-Хор», за который он провел три матча в чемпионате Катаре. Ранее он играл за болгарские клубы «Верея», «Славия» и «Локомотив» из Горна-Оряховицы, а начинал взрослую карьеру на Кипре, где защищал цвета «Эрмиса» и «Отелоса». На молодежном уровне хавбек выступал за французский «Амьен» и английские «Куинз Парк Рейнджерс» и «Уимблдон».

Родился Обаме-Ндонг в Париже в семье выходцев из Габона, поэтому с 2016 года выступает за эту сборную. В ее составе он провел три матча, а среди его партнеров по национальной команде — форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг. Последний раз в сборную Габона Обаме-Ндонг вызывался в августе 2018 года.

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