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16:39 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Леванте» в чемпионате Испании

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании по футболу до 16 матчей, взяв верх над «Леванте».

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Источник: Reuters

Встреча 19-го тура Примеры, состоявшаяся в воскресенье в Мадриде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых пенальти на 57-й минуте реализовал Антуан Гризманн.

«Атлетико» (38 очков) занимает второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от «Барселоны», «Леванте» (23) располагается на 11-й строчке.

Вконтакте
Атлетико 1:0
Первый тайм: 0:0
Леванте
13.01.2019, 14:00 основной раунд: 19-й тур Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Лопес Пако
Голы
57′ Антуан Гризманн 7
Составы
Ян Облак 13
Диего Годин 2
Сантьяго Ариас 4
Хуанфран 20
Томас Партей 5
Коке 6
Родриго Эрнандес 14
Антуан Гризманн 7
9′ Стефан Савич 15
Хосе Хименес 24
72′ Анхель Корреа 10
Тома Лемар 11
76′ Виктор Мачин Перес Витоло 23
Никола Калинич 9
13 Паредес Ойер Оласабаль
3 Тоньо
4 Робер Пьер
18 Эрик Кабако 85′
10 Энис Барди
24 Хосе Кампанья 90+4′
11 Хосе Луис Моралес
23 Давид Ремесейро Хасон 42′
6 Хосе Мануэль Чема 46′
12 Хорхе Андухар Коке
17 Никола Вукчевич 68′
16 Рубен Рочина
9 Марти Сальвадор Рохер 68′
2 Борха Майораль
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 2
5 Угловые 2
9 Фолы 17
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Эдуардо Прието Иглесиас (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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