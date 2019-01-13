Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Леванте» в чемпионате Испании
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании по футболу до 16 матчей, взяв верх над «Леванте».
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании по футболу до 16 матчей, взяв верх над «Леванте».
Встреча 19-го тура Примеры, состоявшаяся в воскресенье в Мадриде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых пенальти на 57-й минуте реализовал Антуан Гризманн.
«Атлетико» (38 очков) занимает второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от «Барселоны», «Леванте» (23) располагается на 11-й строчке.
|Диего Симеоне
|Лопес Пако
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Эдуардо Прието Иглесиас (Испания)