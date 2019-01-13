Футболист сборной Литвы может перейти в шестую команду КПЛ

29-летний футболист прибыл на просмотр в «Жетысу», который проводит УТС в Турции. Для него это вторая попытка перейти в КПЛ — в 2017 году он приезжал на сборы «Иртыша».

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Последним клубом Климавичюса был «Жальгирис». Карьеру он начинал в «Экранасе», откуда перешел в «Судуву». Затем в его карьере были украинские «Днепр» и «Кривбасс». Также выступал за латвийскую «Даугаву», где стал одним из ведущих защитников, и за литовский «Тракай».

За сборную Литвы Климавичюс дебютировал в 2015 году и сыграл 18 матчей. Признавался лучшим молодым игроком Балтиской лиги.

Отметим, что несколько лет назад в «Жетысу» выступал старший брат Линаса — Арунас Климавичюс, становившийся серебряным призером КПЛ в 2011 году, а в Казахстане также игравший за «Актобе» и «Тобол».