Футболист сборной Литвы может перейти в шестую команду КПЛ
Защитник сборной Литвы по футболу Линас Климавичюс может переехать в чемпионата Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
Защитник сборной Литвы по футболу Линас Климавичюс может переехать в чемпионата Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
29-летний футболист прибыл на просмотр в «Жетысу», который проводит УТС в Турции. Для него это вторая попытка перейти в КПЛ — в 2017 году он приезжал на сборы «Иртыша».
Последним клубом Климавичюса был «Жальгирис». Карьеру он начинал в «Экранасе», откуда перешел в «Судуву». Затем в его карьере были украинские «Днепр» и «Кривбасс». Также выступал за латвийскую «Даугаву», где стал одним из ведущих защитников, и за литовский «Тракай».
За сборную Литвы Климавичюс дебютировал в 2015 году и сыграл 18 матчей. Признавался лучшим молодым игроком Балтиской лиги.
Отметим, что несколько лет назад в «Жетысу» выступал старший брат Линаса — Арунас Климавичюс, становившийся серебряным призером КПЛ в 2011 году, а в Казахстане также игравший за «Актобе» и «Тобол».
В 2018 году «Жетысу» занял в чемпионате шестое место и до последнего боролся за попадание в еврокубковую зону.