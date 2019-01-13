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18:11 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард из Сербии стал первым новичком «Атырау»

Сербский нападающий Дарко Бьедов стал первым новичком «Атырау» в межсезонье. Об этом объявил официальный сайт клуба.

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Контракт с «Атырау» 29-летний Бьедов подписал после успешного просмотра на сборах в Турции.

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Его последней командой была сербская «Войводина», за которую он провел восемь матчей во второй половине 2018 года, но не смог открыть счет своим голам.

С 2007 по 2014 год Бьедов играл за клубы первой лиги Сербии. Затем он провел два успешных сезона, забив 18 голов в 33 матчах за черногорскую «Зету» и 10 мячей в 20 играх сербской суперлиги за «Явор». Этим он вызвал интерес «Гента» — с бельгийским клубом форвард заключил двухлетний контракт, но провел там всего сезон, сыграв три матча без голов.

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