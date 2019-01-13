Форвард из Сербии стал первым новичком «Атырау»

Его последней командой была сербская «Войводина», за которую он провел восемь матчей во второй половине 2018 года, но не смог открыть счет своим голам.

С 2007 по 2014 год Бьедов играл за клубы первой лиги Сербии. Затем он провел два успешных сезона, забив 18 голов в 33 матчах за черногорскую «Зету» и 10 мячей в 20 играх сербской суперлиги за «Явор». Этим он вызвал интерес «Гента» — с бельгийским клубом форвард заключил двухлетний контракт, но провел там всего сезон, сыграв три матча без голов.