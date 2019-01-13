«Ренн» победил «Нант» в чемпионате Франции
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Футболисты «Ренна» победили «Нант» в матче 20-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Футболисты «Ренна» победили «Нант» в матче 20-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая на поле «Нанта», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых отличился Дэмиен Да Силва (13-я минута).
|Вахид Халилходжич
|Жюльен Стефан
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|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|1
|4
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|16
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)