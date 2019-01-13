Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур0
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дижон0
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза1
Страсбур1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик1
Севилья0
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Эйбар
Футбол. Зарубежный
17:15
Эвертон2
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант0
Ренн1
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Монако
Футбол. Зарубежный
14:00
Атлетико1
Леванте0
Все события
Фоторепортажи
23Медосмотр «Локо» без легионеров. Тарасов стал врачом-телеведущим
10Сборная России обыграла Канаду на молодежном ЧМ
19:29 (мск), источник: Р-Спорт

«Ренн» победил «Нант» в чемпионате Франции

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Футболисты «Ренна» победили «Нант» в матче 20-го тура чемпионата Франции.

Наверх

Встреча, прошедшая на поле «Нанта», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых отличился Дэмиен Да Силва (13-я минута).

Нант 0:1
Первый тайм: 0:1
Ренн
13.01.2019, 17:00 основной раунд: 20-й тур Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Главные тренеры
Вахид Халилходжич Жюльен Стефан
Голы
3 Дамьен Да Силва 13′
Составы
Чиприан Тэтэрушану 30
90+2′ Фабиу да Силва 2
Диегу Карлос 3
85′ Николя Паллуа 4
90′ Педру Алвес Лукас Лима 6
Абдулайе Туре 19
Валентен Ронжье 28
90+2′ Маджид Уорис 10
38′ 64′ Андрей Жиротто 20
Габриэл Боскилиа 12
83′ Энтони Лимбомб 22
Самюэль Мутуссами 18
75′ Эмилиано Сала 9
Калифа Кулибали 7
40 Томаш Коубек
3 Дамьен Да Силва
4 Эдсон Мексер
15 Рами Бенсебаини
27 Амари Траоре
7 Исмаила Сарр
8 Клеман Гренье 45′
18 Атем Бен Арфа
21 Бенжамен Андре 32′
14 Бенжамен Буриго 76′
12 Джеймс Леа Силики
11 М`Бай Ньянг 61′ 52′
6 Якоб Юханссон
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 1
4 Угловые 3
14 Фолы 16
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ренн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нант
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Появилось видео страшной аварии российского пилота 'КАМАЗ-мастер'
Сумасшедший гол 14-летнего форварда из России взорвал Интернет (видео)
Доминирование и унижение. Как Россия разорвала всех в эстафете
Золотое чудо. Невероятная победа России в биатлонной эстафете
«Крылья Советов» объявили о переходе защитника из «Зенита»
«Фенербахче» не будет продлевать контракт с игроком сборной РФ
Андрей Ещенко: Смысл мне было сливать Карреру?
Боец MMA признался в готовности побить экс-чемпиона на парковке
СКА обыграл «Витязь» и продлил победную серию в КХЛ до 8 матчей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь