Месси забил 400-й гол в ла лиге, Суарес разорвал «Эйбар»

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Интрига имени Лео

На первый взгляд могло показаться, что у матча «Барселона» — «Эйбар» на «Камп Ноу» январским воскресными вечером есть лишь одна интрига: забьет или нет Лионель Месси свой 400-й гол в ла лиге — первым в истории турнира. А какие еще могли быть интриги, если баски ни разу не то что не побеждали каталонцев — они не отняли у них ни одного очка за все четыре сезона, что «Эйбар» провел в примере (+0=0−8, разность мячей 4−28). Однако это только на первый взгляд.

Скрытая угроза

И ничего, что сине-гранатовые лидировали в таблице, одержав пять побед в пяти последних турах, а команда Хосе Луиса Мендилибара пять игр подряд во всех турнирах завершила вничью, расположившись на 13-й строчке, в трех очках от зоны вылета. «Эйбар» опасен в любом состоянии, особенно когда перед ним — команда уровня «Барселоны». Настрой на такие игры у басков запредельный: «Реал» в ноябре был ими разбит 3:0, «Атлетико» в сентябре еле-еле спас ничью 1:1.

Высокий прессинг гостей

И действительно, сложности «Барселоны» стали очевидны с первых минут: гости так высоко прессинговали хозяев, что атакующий полузащитник Артур был практически заперт на подступах к собственной штрафной — даже Серхио Бускетс регулярно поднимался выше бразильца. «Эйбар» нацеленно давил на правый фланг обороны каталонцев, где Сержи Роберто периодически терял позицию и позволял баскам проводить опасные атаки. Под давлением «Барса» непривычно много ошибалась — мимо летели даже передачи редко допускающих осечки Месси и Бускетса.

Ливерпульская комбинация

Пока Лео просыпался, за дело взялся его уругвайский партнер по нападению. Смелая игра «Эйбара» имела один недостаток — у сине-гранатовых при перехвате мяча было огромное пространство для разбега, и на 19-й минуте они им воспользовались. Голевая атака вышла исключительно ливерпульской — Коутинью и Луис Суарес, бывшие футболисты «красных», обменялись быстрыми и красивыми передачами, и уругваец обводящим ударом в падении оставил вратаря гостей не у дел.

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Пятая сотня

До конца первого тайма цифры на табло не изменились, хотя было и падение в чужой штрафной Коутинью, на которое арбитр не обратил внимания, и спасение Клемана Лангле, который снял мяч с головы у нападающего «Эйбара» — тот уже готов был сравнять счет. Зато сразу после перерыва голы посыпались как спелые яблоки. К сожалению для басков — в их ворота.

Для начала главную интригу встречи убили авторы первой результативной атаки: Суарес отобрал мяч у соперника, отдал его Коутинью, тот вернул уругвайцу, Луис покатил на Месси, и Лео точно пробил в дальний угол, открыв свою пятую сотню голов в испанском чемпионате.

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Затем и сам Суарес, проводящий потрясающий матч, сделал дубль: упустив возможность забить головой — мяч попал во вратаря, — в следующем моменте он точно пробил внешней стороной стопы с острого угла. До конца матча оставалось еще полчаса — и у него были все шансы закончиться с хоккейным счетом.

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Конец первого круга

Но больше хозяева забить не захотели, а гости — не смогли. «Барселона» дежурно, хоть и не без труда, разгромила крепкую баскскую команду, Месси установил еще один рекорд ла лиги, а Суарес показал, что входит в очередной футбольный год в отменной форме.