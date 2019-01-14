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00:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси забил 400-й гол в ла лиге, Суарес разорвал «Эйбар»

«Барселона» разгромила басков на «Камп Ноу» (3:0).

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Источник: Reuters

Интрига имени Лео

На первый взгляд могло показаться, что у матча «Барселона» — «Эйбар» на «Камп Ноу» январским воскресными вечером есть лишь одна интрига: забьет или нет Лионель Месси свой 400-й гол в ла лиге — первым в истории турнира. А какие еще могли быть интриги, если баски ни разу не то что не побеждали каталонцев — они не отняли у них ни одного очка за все четыре сезона, что «Эйбар» провел в примере (+0=0−8, разность мячей 4−28). Однако это только на первый взгляд.

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Скрытая угроза

И ничего, что сине-гранатовые лидировали в таблице, одержав пять побед в пяти последних турах, а команда Хосе Луиса Мендилибара пять игр подряд во всех турнирах завершила вничью, расположившись на 13-й строчке, в трех очках от зоны вылета. «Эйбар» опасен в любом состоянии, особенно когда перед ним — команда уровня «Барселоны». Настрой на такие игры у басков запредельный: «Реал» в ноябре был ими разбит 3:0, «Атлетико» в сентябре еле-еле спас ничью 1:1.

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Высокий прессинг гостей

И действительно, сложности «Барселоны» стали очевидны с первых минут: гости так высоко прессинговали хозяев, что атакующий полузащитник Артур был практически заперт на подступах к собственной штрафной — даже Серхио Бускетс регулярно поднимался выше бразильца. «Эйбар» нацеленно давил на правый фланг обороны каталонцев, где Сержи Роберто периодически терял позицию и позволял баскам проводить опасные атаки. Под давлением «Барса» непривычно много ошибалась — мимо летели даже передачи редко допускающих осечки Месси и Бускетса.

Ливерпульская комбинация

Пока Лео просыпался, за дело взялся его уругвайский партнер по нападению. Смелая игра «Эйбара» имела один недостаток — у сине-гранатовых при перехвате мяча было огромное пространство для разбега, и на 19-й минуте они им воспользовались. Голевая атака вышла исключительно ливерпульской — Коутинью и Луис Суарес, бывшие футболисты «красных», обменялись быстрыми и красивыми передачами, и уругваец обводящим ударом в падении оставил вратаря гостей не у дел.

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Пятая сотня

До конца первого тайма цифры на табло не изменились, хотя было и падение в чужой штрафной Коутинью, на которое арбитр не обратил внимания, и спасение Клемана Лангле, который снял мяч с головы у нападающего «Эйбара» — тот уже готов был сравнять счет. Зато сразу после перерыва голы посыпались как спелые яблоки. К сожалению для басков — в их ворота.

Для начала главную интригу встречи убили авторы первой результативной атаки: Суарес отобрал мяч у соперника, отдал его Коутинью, тот вернул уругвайцу, Луис покатил на Месси, и Лео точно пробил в дальний угол, открыв свою пятую сотню голов в испанском чемпионате.

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Затем и сам Суарес, проводящий потрясающий матч, сделал дубль: упустив возможность забить головой — мяч попал во вратаря, — в следующем моменте он точно пробил внешней стороной стопы с острого угла. До конца матча оставалось еще полчаса — и у него были все шансы закончиться с хоккейным счетом.

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Конец первого круга

Но больше хозяева забить не захотели, а гости — не смогли. «Барселона» дежурно, хоть и не без труда, разгромила крепкую баскскую команду, Месси установил еще один рекорд ла лиги, а Суарес показал, что входит в очередной футбольный год в отменной форме.

Первый круг в ла лиге для каталонцев завершен — и пока что их уверенное лидерство не вызывает ни одного вопроса.

Барселона 3:0
Первый тайм: 1:0
Эйбар
13.01.2019, 20:30 основной раунд: 19-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Хосе Луис Мендилибар
Голы
19′ Луис Суарес (Ф. Коутинью) 9
53′ Лионель Месси (Л. Суарес) 10
59′ Луис Суарес (Сержи Роберто) 9
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Жорди Альба 18
70′ Жерар Пике 3
Клеман Лангле 15
Иван Ракитич 4
Филиппе Коутинью 7
Лионель Месси 10
44′ Луис Суарес 9
83′ Сержи Роберто 20
Нелсон Семеду 2
66′ Серхио Бускетс 5
Артуро Видаль 22
72′ Артур 8
Усман Дембеле 11
13 Унамуно Асьер Риесго
11 Рубен Пенья
15 Вальдес Диас Хосе Анхель
3 Педро Бигас
23 Анайц Арбилья
14 Фабиан Орельяна
24 Хоан Хордан
8 Папакули Диоп
9 Аметльер Серхио Энрич 83′ 42′
7 Марк Кардона
20 Марк Кукурелья 64′
16 Пабло Де Бласис
5 Гонсало Эскаланте 77′
17 Энрике Гарсия Кике
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 1
2 Угловые 3
10 Фолы 12
8 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
Гол с пенальти
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