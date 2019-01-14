Месси забил 400-й гол в ла лиге, Суарес разорвал «Эйбар»
«Барселона» разгромила басков на «Камп Ноу» (3:0).
«Барселона» разгромила басков на «Камп Ноу» (3:0).
На первый взгляд могло показаться, что у матча «Барселона» — «Эйбар» на «Камп Ноу» январским воскресными вечером есть лишь одна интрига: забьет или нет Лионель Месси свой 400-й гол в ла лиге — первым в истории турнира. А какие еще могли быть интриги, если баски ни разу не то что не побеждали каталонцев — они не отняли у них ни одного очка за все четыре сезона, что «Эйбар» провел в примере (+0=0−8, разность мячей 4−28). Однако это только на первый взгляд.
И ничего, что
И действительно, сложности «Барселоны» стали очевидны с первых минут: гости так высоко прессинговали хозяев, что атакующий полузащитник Артур был практически заперт на подступах к собственной штрафной — даже Серхио Бускетс регулярно поднимался выше бразильца. «Эйбар» нацеленно давил на правый фланг обороны каталонцев, где Сержи Роберто периодически терял позицию и позволял баскам проводить опасные атаки. Под давлением «Барса» непривычно много ошибалась — мимо летели даже передачи редко допускающих осечки Месси и Бускетса.
Пока Лео просыпался, за дело взялся его уругвайский партнер по нападению. Смелая игра «Эйбара» имела один недостаток — у
До конца первого тайма цифры на табло не изменились, хотя было и падение в чужой штрафной Коутинью, на которое арбитр не обратил внимания, и спасение Клемана Лангле, который снял мяч с головы у нападающего «Эйбара» — тот уже готов был сравнять счет. Зато сразу после перерыва голы посыпались как спелые яблоки. К сожалению для басков — в их ворота.
Для начала главную интригу встречи убили авторы первой результативной атаки: Суарес отобрал мяч у соперника, отдал его Коутинью, тот вернул уругвайцу, Луис покатил на Месси, и Лео точно пробил в дальний угол, открыв свою пятую сотню голов в испанском чемпионате.
Затем и сам Суарес, проводящий потрясающий матч, сделал дубль: упустив возможность забить головой — мяч попал во вратаря, — в следующем моменте он точно пробил внешней стороной стопы с острого угла. До конца матча оставалось еще полчаса — и у него были все шансы закончиться с хоккейным счетом.
Но больше хозяева забить не захотели, а гости — не смогли. «Барселона» дежурно, хоть и не без труда, разгромила крепкую баскскую команду, Месси установил еще один рекорд ла лиги, а Суарес показал, что входит в очередной футбольный год в отменной форме.
Первый круг в ла лиге для каталонцев завершен — и пока что их уверенное лидерство не вызывает ни одного вопроса.
|Эрнесто Вальверде
|Хосе Луис Мендилибар
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|1
|2
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|12
|8
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)