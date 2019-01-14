Гол Себальоса принес «Реалу» победу над «Бетисом» в чемпионате Испании
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Футболисты «Реала» обыграли «Бетис» в матче 19-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Футболисты «Реала» обыграли «Бетис» в матче 19-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая на поле «Бетиса», завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев, в составе которых отличились Лука Модрич (13-я минута) и Даниэль Себальос (88). У хозяев гол забил Серхио Каналес (67).
«Реал» идет на 4-м месте в турнирной таблице, по дополнительным показателям уступая «Севилье», которая находится строчкой выше. «Бетис» — 7-й.
|Солар Кике Сетьен
|Сантьяго Солари
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|14
|2
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)