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01:07 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Себальоса принес «Реалу» победу над «Бетисом» в чемпионате Испании

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Футболисты «Реала» обыграли «Бетис» в матче 19-го тура чемпионата Испании.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая на поле «Бетиса», завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев, в составе которых отличились Лука Модрич (13-я минута) и Даниэль Себальос (88). У хозяев гол забил Серхио Каналес (67).

«Реал» идет на 4-м месте в турнирной таблице, по дополнительным показателям уступая «Севилье», которая находится строчкой выше. «Бетис» — 7-й.

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Бетис 1:2
Первый тайм: 0:1
Реал
13.01.2019, 22:45 основной раунд: 19-й тур Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Главные тренеры
Солар Кике Сетьен Сантьяго Солари
Голы
67′ Серхио Каналес (Дж. Ло Сельсо) 6
10 Лука Модрич 13′
24 Дани Себальос 88′
Составы
Пау Лопес 13
Антонио Барраган 19
Марк Бартра 5
Аисса Манди 23
Джовани Ло Сельсо 21
Санчес Родригес Хоакин 17
86′ Виллиам Карвалью 14
Серхио Каналес 6
67′ Франсис Герреро 2
Кристиан Тельо 11
4′ 85′ Андрес Гуардадо 18
Риад Будебуз 10
88′ Антонио Санабрия 9
Лорен Морон 16
1 Кейлор Навас
4 Серхио Рамос 42′
5 Рафаэль Варан
6 Фернандес Иглесиас Начо
2 Даниэль Карвахаль
10 Лука Модрич 35′
28 Винисиус Жуниор
14 Каземиру
23 Серхио Регилон 74′
24 Дани Себальос
15 Федерико Вальверде 82′ 62′
21 Браим Диас
9 Карим Бензема 45′
27 Кристо Гонсалес Перес
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 14
2 Удары в створ 5
6 Угловые 5
9 Фолы 13
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
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