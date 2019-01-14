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01:13 (мск), источник: Р-Спорт

«Марсель» и «Монако» сыграли вничью, Головин отыграл 74 минуты

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. «Марсель» и «Монако» сыграли вничью в 20-м туре чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AFP 2019

Встреча, прошедшая в Марселе, завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Максим Лопес (13-я минута), в составе «Монако» мяч забил Юри Тилеманс (38). Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и поучаствовал в голевой атаке. На 74-й минуте матча он был заменен.

«Марсель» идет на 9-м месте в турнирной таблице, «Монако» — на 19-м, в зоне вылета.

Марсель 1:1
Первый тайм: 1:1
Монако
13.01.2019, 23:00 основной раунд: 20-й тур Velodrome
Главные тренеры
Руди Гарсия Тьерри Анри
Голы
13′ Максим Лопес 27
8 Юри Тилеманс 38′
Составы
Стив Манданда 30
Буна Сарр 17
Жордан Амави 18
Жорже Пиреш Роланду 6
Луиз Густаву 19
Флориан Товен 26
58′ Морган Сансон 8
74′ Лукас Окампос 5
Кевин Стротман 12
74′ Димитри Пайет 10
Клинтон Нжи 14
90′ Максим Лопес 27
Валер Жермен 28
16 Диего Бенальо
39 Беньямин Хенрикс
25 Камиль Глик
27 Роналду Апаресиду Родригес Налду
32 Бенуа Бадиашиле
8 Юри Тилеманс
15 Юссеф Аит Беннассер
44 Сеск Фабрегас
7 Рони Лопеш
2 Фоде Балло-Туре 65′
21 Жюльен Серрано
17 Александр Головин 72′
34 Мусса Силла 79′
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 3
6 Угловые 3
12 Фолы 10
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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