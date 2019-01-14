«Марсель» и «Монако» сыграли вничью, Головин отыграл 74 минуты

Встреча, прошедшая в Марселе, завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Максим Лопес (13-я минута), в составе «Монако» мяч забил Юри Тилеманс (38). Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и поучаствовал в голевой атаке. На 74-й минуте матча он был заменен.