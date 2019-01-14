«Марсель» и «Монако» сыграли вничью, Головин отыграл 74 минуты
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. «Марсель» и «Монако» сыграли вничью в 20-м туре чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. «Марсель» и «Монако» сыграли вничью в 20-м туре чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в Марселе, завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Максим Лопес (13-я минута), в составе «Монако» мяч забил Юри Тилеманс (38). Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и поучаствовал в голевой атаке. На 74-й минуте матча он был заменен.
«Марсель» идет на 9-м месте в турнирной таблице, «Монако» — на 19-м, в зоне вылета.
|Руди Гарсия
|Тьерри Анри
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Микаэль Лесаж (Франция)