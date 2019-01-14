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08:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Голкипер «Сьона» Митрюшкин, не игравший с 2017 года, вернулся к тренировкам

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин вернулся к тренировкам на поле после травмы.

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Пресс-служба швейцарского клуба в «Инстаграме» опубликовала видеоролик, на котором российский футболист принимает участие в тренировочном занятии.

22-летний Антон повредил хрящевую ткань левого коленного сустава в матче чемпионата Швейцарии с «Грассхоппером» (3:0) 26 ноября 2017 года. 4 декабря 2017 года он успешно перенёс операцию на колене. Изначально «Сьон» сообщал, что на восстановление от травмы голкипер потратит от четырёх до шести месяцев, однако с ноября 2017 года вратарь так и не принял участие ни в одном матче за клуб.

Митрюшкин является воспитанником московского «Спартака», из которого он перешёл в «Сьон» в 2016 году.

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