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08:36 (мск), источник: Sport24

Головин разогнал голевую атаку «Монако», но сыграл плохо. Зато есть гостевая ничья с «Марселем»

А еще россиянин загубил стопроцентный голевой момент, который мог принести первую в сезоне победу.

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«Монако» этой зимой агрессивно работает на трансферном рынке — нужно спасать положение и выбираться с предпоследнего места в таблице. Для этого уже сейчас монегаски выписали двух ветеранов — 36-летнего защитника Налдо и 31-летнего Фабрегаса, присовокупив к ним молодого крайка Балло-Туре. Все трое, как и отбывший дисквалификацию за грубый фол Александр Головин, появились в основе на матч с «Марселем».

У «Марселя» тоже все не ахти. После 19 туров команда расположилась на 9-м месте, до зоны еврокубков — пять очков. В отличие от болельщиков «Монако» (которых вообще тяжело найти), фанаты «Олимпика» — крайне агрессивная группировка. Перед началом матча они растянули баннеры: «Вы просто организованная банда мошенников», «Унижены в Европе, Кубке Лиги и Кубке Франции. Руководство, тренер, игроки, вы — позор Марселя».

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Да и вообще полупустой «Велодром» — зрелище странное.

Несмотря на это, «Марсель» резво начал. «Монако» явно не хватало цепкого опорника — в центре поля действовали лишь креативщики Фабрегас, Айт-Бенассер и Тилеманс. Головин был поднят на одну линию с форвардом Ронни Лопешем. Благодаря этому «Марсель» безальтернативно владел мячом и инициативой, а на 13-й минуте Максим Лопес открыл счет. Примечательно — ударом из опорной зоны.

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По всем законам жанра играющий дома «Марсель» должен был додавливать андердога. Но «Монако» постепенно вкатился в игру и стал придумывать что-то более интересное, чем перепасовка центральных защитников и диагонали на вингбеков. Временами неплохо перемещался Александр Головин, уходя на левый фланг. Он же развил голевую атаку команды.

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Вместо 2:0 «Марсель» устроился на 1:1. Во втором тайме игра выровнялась — играли две команды, у которых мало что получалось. Зрелище было не из самых лучших. Хотя у Головина была прекрасная возможность забить первый гол во Франции и принести команде первую победу в сезоне Лиги 1. Но…

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Да и вообще Головин выдал слабый поединок — всего 7 передач в финальной трети (у провалившего игру Фабрегаса 22). Это самый слабый показатель среди атакующей группы «Монако». К сожалению, Александр потерялся на поле и редко попадал в темп атак.

Мог побеждать и «Марсель» — ближе к концу матча хозяев вывел вперед Флориан Товен, но арбитр воспользовался системой VAR и отменил гол из-за фола Окампоса на Бенальо. Форвард наступил вратарю на ногу.

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Как итог — 1:1. «Монако» остается на предпоследнем месте в таблице и пока так и не может одержать победу в чемпионате. Хотя ничья на выезде с «Марселем» — неплохое начало для восхождения.

Марсель 1:1
Первый тайм: 1:1
Монако
13.01.2019, 23:00 основной раунд: 20-й тур Velodrome
Главные тренеры
Руди Гарсия Тьерри Анри
Голы
13′ Максим Лопес 27
8 Юри Тилеманс 38′
Составы
Стив Манданда 30
Буна Сарр 17
Жордан Амави 18
Жорже Пиреш Роланду 6
Луиз Густаву 19
Флориан Товен 26
58′ Морган Сансон 8
74′ Лукас Окампос 5
Кевин Стротман 12
74′ Димитри Пайет 10
Клинтон Нжи 14
90′ Максим Лопес 27
Валер Жермен 28
16 Диего Бенальо
39 Беньямин Хенрикс
25 Камиль Глик
27 Роналду Апаресиду Родригес Налду
32 Бенуа Бадиашиле
8 Юри Тилеманс
15 Юссеф Аит Беннассер
44 Сеск Фабрегас
7 Рони Лопеш
2 Фоде Балло-Туре 65′
21 Жюльен Серрано
17 Александр Головин 72′
34 Мусса Силла 79′
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 3
6 Угловые 3
12 Фолы 10
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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