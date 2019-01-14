Головин разогнал голевую атаку «Монако», но сыграл плохо. Зато есть гостевая ничья с «Марселем»

«Монако» этой зимой агрессивно работает на трансферном рынке — нужно спасать положение и выбираться с предпоследнего места в таблице. Для этого уже сейчас монегаски выписали двух ветеранов — 36-летнего защитника Налдо и 31-летнего Фабрегаса, присовокупив к ним молодого крайка Балло-Туре. Все трое, как и отбывший дисквалификацию за грубый фол Александр Головин, появились в основе на матч с «Марселем».

У «Марселя» тоже все не ахти. После 19 туров команда расположилась на 9-м месте, до зоны еврокубков — пять очков. В отличие от болельщиков «Монако» (которых вообще тяжело найти), фанаты «Олимпика» — крайне агрессивная группировка. Перед началом матча они растянули баннеры: «Вы просто организованная банда мошенников», «Унижены в Европе, Кубке Лиги и Кубке Франции. Руководство, тренер, игроки, вы — позор Марселя».

Да и вообще полупустой «Велодром» — зрелище странное.

Несмотря на это, «Марсель» резво начал. «Монако» явно не хватало цепкого опорника — в центре поля действовали лишь креативщики Фабрегас, Айт-Бенассер и Тилеманс. Головин был поднят на одну линию с форвардом Ронни Лопешем. Благодаря этому «Марсель» безальтернативно владел мячом и инициативой, а на 13-й минуте Максим Лопес открыл счет. Примечательно — ударом из опорной зоны.

По всем законам жанра играющий дома «Марсель» должен был додавливать андердога. Но «Монако» постепенно вкатился в игру и стал придумывать что-то более интересное, чем перепасовка центральных защитников и диагонали на вингбеков. Временами неплохо перемещался Александр Головин, уходя на левый фланг. Он же развил голевую атаку команды.

Вместо 2:0 «Марсель» устроился на 1:1. Во втором тайме игра выровнялась — играли две команды, у которых мало что получалось. Зрелище было не из самых лучших. Хотя у Головина была прекрасная возможность забить первый гол во Франции и принести команде первую победу в сезоне Лиги 1. Но…

Да и вообще Головин выдал слабый поединок — всего 7 передач в финальной трети (у провалившего игру Фабрегаса 22). Это самый слабый показатель среди атакующей группы «Монако». К сожалению, Александр потерялся на поле и редко попадал в темп атак.

Мог побеждать и «Марсель» — ближе к концу матча хозяев вывел вперед Флориан Товен, но арбитр воспользовался системой VAR и отменил гол из-за фола Окампоса на Бенальо. Форвард наступил вратарю на ногу.