Головин разогнал голевую атаку «Монако», но сыграл плохо. Зато есть гостевая ничья с «Марселем»
А еще россиянин загубил стопроцентный голевой момент, который мог принести первую в сезоне победу.
А еще россиянин загубил стопроцентный голевой момент, который мог принести первую в сезоне победу.
«Монако» этой зимой агрессивно работает на трансферном рынке — нужно спасать положение и выбираться с предпоследнего места в таблице. Для этого уже сейчас монегаски выписали двух ветеранов — 36-летнего защитника Налдо и 31-летнего Фабрегаса, присовокупив к ним молодого крайка
У «Марселя» тоже все не ахти. После 19 туров команда расположилась на 9-м месте, до зоны еврокубков — пять очков. В отличие от болельщиков «Монако» (которых вообще тяжело найти), фанаты «Олимпика» — крайне агрессивная группировка. Перед началом матча они растянули баннеры: «Вы просто организованная банда мошенников», «Унижены в Европе, Кубке Лиги и Кубке Франции. Руководство, тренер, игроки, вы — позор Марселя».
Да и вообще полупустой «Велодром» — зрелище странное.
Несмотря на это, «Марсель» резво начал. «Монако» явно не хватало цепкого опорника — в центре поля действовали лишь креативщики Фабрегас,
По всем законам жанра играющий дома «Марсель» должен был додавливать андердога. Но «Монако» постепенно вкатился в игру и стал придумывать
Вместо 2:0 «Марсель» устроился на 1:1. Во втором тайме игра выровнялась — играли две команды, у которых мало что получалось. Зрелище было не из самых лучших. Хотя у Головина была прекрасная возможность забить первый гол во Франции и принести команде первую победу в сезоне Лиги 1. Но…
Да и вообще Головин выдал слабый поединок — всего 7 передач в финальной трети (у провалившего игру Фабрегаса 22). Это самый слабый показатель среди атакующей группы «Монако». К сожалению, Александр потерялся на поле и редко попадал в темп атак.
Мог побеждать и «Марсель» — ближе к концу матча хозяев вывел вперед Флориан Товен, но арбитр воспользовался системой VAR и отменил гол
Как итог — 1:1. «Монако» остается на предпоследнем месте в таблице и пока так и не может одержать победу в чемпионате. Хотя ничья на выезде с «Марселем» — неплохое начало для восхождения.
|Руди Гарсия
|Тьерри Анри
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Микаэль Лесаж (Франция)