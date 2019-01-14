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09:02 (мск), источник: Sport24

«Реал» спас игрок, которому свистел весь стадион. А Модрич показал, что получил «Золотой мяч» не зря

До «Барселоны» — десять очков.

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Мадридский «Реал» в третий раз в 2019-м году встречался с командой со словом «Реал» в названии — и впервые смог победить. Первый тайм команде Сантьяго Солари в кои веки удался. Уже в дебюте красивый гол забил Лука Модрич.

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Это первый мяч хорвата в этом сезоне Ла Лиги. Последний раз Модрич забивал в испанском чемпионате почти год назад — 21 января 2018-го в ворота «Депортиво» (7:1).

Только дважды за всю карьеру в Мадриде Модрич забивал из пределов штрафной.

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В конце первого тайма «Реал» потерял Карима Бензема: француз сломал мизинец на правой руке.

Красноречивая реакция Модрича. Это и правда жутковато.

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В перерыве Бензема поменял Кристо Гонсалес — для 21-летнего форварда это первый матч в примере. Позже за «Реал» дебютировал Браим Диас, только что купленный у «Манчестер Сити». А уругваец Федерико Вальверде дебютировал в стартовом составе в матчах чемпионата.

Во втором тайме «Бетис» основательно насел на ворота Куртуа и не давал гостям свободы — только четыре удара против десяти в первом тайме. Гол Серхио Каналеса (кстати, бывшего игрока мадридского «Реала») выглядел заслуженным — и при этом спорным. Судья Алехандро Эрнандес отменил взятие ворот, но после видеопросмотра изменил решение.

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Пахло очередным судейским скандалом. Неделю назад «Реал» обиделся на судей после матча с «Сосьедадом» (0:2) — тогда даже VAR не помог назначить пенальти за фол Рульи на Винисиусе. Получил ли Каналес пас от Ло Чельсо в офсайде? Вроде бы на линии.

А как вам такой крупный план? Похоже, все решили десять сантиметров.

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Так или иначе, споров будет минимум: «Реал» каким-то образом все же увез из Севильи победу. За две минуты до конца основного времени Дани Себальос вызвался пробить штрафной — впервые в карьере в «Реале». И попал.

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Трибуны «Бенито Вильямарина» освистали хавбека: Себальос — воспитанник «Бетиса». Дани проявил спокойствие и демонстративно не праздновал гол.

«Реал» одержал шестую победу под руководством Солари. Ни в одном из этих матчей Иско не выходил на поле.

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«Реал» догнал по очкам «Севилью» и вернулся в зону Лиги чемпионов. «Барселона» благодаря разгромной победе над «Эйбаром» (3:0) и 400-му голу Лео Месси по-прежнему на первом месте.

Бетис 1:2
Первый тайм: 0:1
Реал
13.01.2019, 22:45 основной раунд: 19-й тур Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Главные тренеры
Солар Кике Сетьен Сантьяго Солари
Голы
67′ Серхио Каналес (Дж. Ло Сельсо) 6
10 Лука Модрич 13′
24 Дани Себальос 88′
Составы
Пау Лопес 13
Антонио Барраган 19
Марк Бартра 5
Аисса Манди 23
Джовани Ло Сельсо 21
Санчес Родригес Хоакин 17
86′ Виллиам Карвалью 14
Серхио Каналес 6
67′ Франсис Герреро 2
Кристиан Тельо 11
4′ 85′ Андрес Гуардадо 18
Риад Будебуз 10
88′ Антонио Санабрия 9
Лорен Морон 16
1 Кейлор Навас
4 Серхио Рамос 42′
5 Рафаэль Варан
6 Фернандес Иглесиас Начо
2 Даниэль Карвахаль
10 Лука Модрич 35′
28 Винисиус Жуниор
14 Каземиру
23 Серхио Регилон 74′
24 Дани Себальос
15 Федерико Вальверде 82′ 62′
21 Браим Диас
9 Карим Бензема 45′
27 Кристо Гонсалес Перес
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 14
2 Удары в створ 5
6 Угловые 5
9 Фолы 13
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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