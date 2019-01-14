«Реал» спас игрок, которому свистел весь стадион. А Модрич показал, что получил «Золотой мяч» не зря

Мадридский «Реал» в третий раз в 2019-м году встречался с командой со словом «Реал» в названии — и впервые смог победить. Первый тайм команде Сантьяго Солари в кои веки удался. Уже в дебюте красивый гол забил Лука Модрич.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-151498735&id=456244615&hash=891198376a5d8b4b&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это первый мяч хорвата в этом сезоне Ла Лиги. Последний раз Модрич забивал в испанском чемпионате почти год назад — 21 января 2018-го в ворота «Депортиво» (7:1).

Только дважды за всю карьеру в Мадриде Модрич забивал из пределов штрафной.

В конце первого тайма «Реал» потерял Карима Бензема: француз сломал мизинец на правой руке.

Красноречивая реакция Модрича. Это и правда жутковато.

В перерыве Бензема поменял Кристо Гонсалес — для 21-летнего форварда это первый матч в примере. Позже за «Реал» дебютировал Браим Диас, только что купленный у «Манчестер Сити». А уругваец Федерико Вальверде дебютировал в стартовом составе в матчах чемпионата.

Во втором тайме «Бетис» основательно насел на ворота Куртуа и не давал гостям свободы — только четыре удара против десяти в первом тайме. Гол Серхио Каналеса (кстати, бывшего игрока мадридского «Реала») выглядел заслуженным — и при этом спорным. Судья Алехандро Эрнандес отменил взятие ворот, но после видеопросмотра изменил решение.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-151498735&id=456244617&hash=80d8183189e251a2&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пахло очередным судейским скандалом. Неделю назад «Реал» обиделся на судей после матча с «Сосьедадом» (0:2) — тогда даже VAR не помог назначить пенальти за фол Рульи на Винисиусе. Получил ли Каналес пас от Ло Чельсо в офсайде? Вроде бы на линии.

А как вам такой крупный план? Похоже, все решили десять сантиметров.

Так или иначе, споров будет минимум: «Реал» каким-то образом все же увез из Севильи победу. За две минуты до конца основного времени Дани Себальос вызвался пробить штрафной — впервые в карьере в «Реале». И попал.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-151498735&id=456244619&hash=422d06fc0516710e&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Трибуны «Бенито Вильямарина» освистали хавбека: Себальос — воспитанник «Бетиса». Дани проявил спокойствие и демонстративно не праздновал гол.

«Реал» одержал шестую победу под руководством Солари. Ни в одном из этих матчей Иско не выходил на поле.