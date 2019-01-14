«Реал» спас игрок, которому свистел весь стадион. А Модрич показал, что получил «Золотой мяч» не зря
До «Барселоны» — десять очков.
До «Барселоны» — десять очков.
Мадридский «Реал» в третий раз в 2019-м году встречался с командой со словом «Реал» в названии — и впервые смог победить. Первый тайм команде Сантьяго Солари в кои веки удался. Уже в дебюте красивый гол забил Лука Модрич.
Это первый мяч хорвата в этом сезоне Ла Лиги. Последний раз Модрич забивал в испанском чемпионате почти год назад — 21 января 2018-го в ворота «Депортиво» (7:1).
Только дважды за всю карьеру в Мадриде Модрич забивал из пределов штрафной.
В конце первого тайма «Реал» потерял Карима Бензема: француз сломал мизинец на правой руке.
Красноречивая реакция Модрича. Это и правда жутковато.
В перерыве Бензема поменял Кристо Гонсалес — для 21-летнего форварда это первый матч в примере. Позже за «Реал» дебютировал Браим Диас, только что купленный у «Манчестер Сити». А уругваец Федерико Вальверде дебютировал в стартовом составе в матчах чемпионата.
Во втором тайме «Бетис» основательно насел на ворота Куртуа и не давал гостям свободы — только четыре удара против десяти в первом тайме. Гол Серхио Каналеса (кстати, бывшего игрока мадридского «Реала») выглядел заслуженным — и при этом спорным. Судья Алехандро Эрнандес отменил взятие ворот, но после видеопросмотра изменил решение.
Пахло очередным судейским скандалом. Неделю назад «Реал» обиделся на судей после матча с «Сосьедадом» (0:2) — тогда даже VAR не помог назначить пенальти за фол Рульи на Винисиусе. Получил ли Каналес пас от Ло Чельсо в офсайде? Вроде бы на линии.
А как вам такой крупный план? Похоже, все решили десять сантиметров.
Так или иначе, споров будет минимум: «Реал»
Трибуны «Бенито Вильямарина» освистали хавбека: Себальос — воспитанник «Бетиса». Дани проявил спокойствие и демонстративно не праздновал гол.
«Реал» одержал шестую победу под руководством Солари. Ни в одном из этих матчей Иско не выходил на поле.
«Реал» догнал по очкам «Севилью» и вернулся в зону Лиги чемпионов. «Барселона» благодаря разгромной победе над «Эйбаром» (3:0) и 400-му голу Лео Месси
|Солар Кике Сетьен
|Сантьяго Солари
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|14
|2
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)