Игуаин подал официальный запрос на трансфер в «Челси»
Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат «Ювентусу», хочет выступать за лондонский «Челси», сообщает Sky Sport Italia.
Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат «Ювентусу», хочет выступать за лондонский «Челси», сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, аргентинский форвард подал официальный запрос на трансфер в английский клуб. Однако сделку будет осуществить не так просто. «Милан» не готов отпустить футболиста, которого арендовал у «Ювентуса» минувшим летом за € 18 млн, не получив подходящую замену. В то время как туринский клуб хочет получить за нападающего деньги и отказался от включения в сделку форварда «Челси» Альваро Мораты.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А Игуаин забил 6 голов и отдал одну результативную передачу в 15 матчах. В Лиге Европы 31-летний аргентинец записал в свой актив 2 мяча и голевой пас в 5 встречах.
«Челси», набрав 47 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице английской