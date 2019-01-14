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09:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Игуаин подал официальный запрос на трансфер в «Челси»

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат «Ювентусу», хочет выступать за лондонский «Челси», сообщает Sky Sport Italia.

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По информации источника, аргентинский форвард подал официальный запрос на трансфер в английский клуб. Однако сделку будет осуществить не так просто. «Милан» не готов отпустить футболиста, которого арендовал у «Ювентуса» минувшим летом за € 18 млн, не получив подходящую замену. В то время как туринский клуб хочет получить за нападающего деньги и отказался от включения в сделку форварда «Челси» Альваро Мораты.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Игуаин забил 6 голов и отдал одну результативную передачу в 15 матчах. В Лиге Европы 31-летний аргентинец записал в свой актив 2 мяча и голевой пас в 5 встречах.

«Челси», набрав 47 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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