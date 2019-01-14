Игуаин подал официальный запрос на трансфер в «Челси»

По информации источника, аргентинский форвард подал официальный запрос на трансфер в английский клуб. Однако сделку будет осуществить не так просто. «Милан» не готов отпустить футболиста, которого арендовал у «Ювентуса» минувшим летом за € 18 млн, не получив подходящую замену. В то время как туринский клуб хочет получить за нападающего деньги и отказался от включения в сделку форварда «Челси» Альваро Мораты.