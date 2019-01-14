«Иртыш» подписал француза с опытом игры в Лиге Европы

27-летний полузащитник из Франции начинал карьеру у себя на родине в клубе «Реймс». Выступал за «Черноморец» из Бургаса в сезоне-2013/14, когда главным тренером этой болгарской команды был нынешний наставник «бело-синих» Димитар Димитров.

Играл за такие команды как «Бур-ан-Бресс Перонна» (Франция), «Славия» София (Болгария), «Судува» (Литва). Предыдущим клубом Манзорро был «Жальгирис», выступающий в высшем дивизионе Литвы. В составе последнего провел шесть матчей в квалификации Лиги Европы, в которых отметился забитым голом.

«Иртыш» первый учебно-тренировочный сбор проводит в Турции, где планирует провести два товарищеских матча с российскими клубами — 19 января со второй командой московского «Спартака» и 21-го числа с «Балтикой», выступающей в первенстве ФНЛ.