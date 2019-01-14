«Иртыш» подписал француза с опытом игры в Лиге Европы
Павлодарский «Иртыш» подписал соглашение с французским футболистом Жереми Манзорро, информирует официальный сайт клуба.
Павлодарский «Иртыш» подписал соглашение с французским футболистом Жереми Манзорро, информирует официальный сайт клуба.
27-летний полузащитник из Франции начинал карьеру у себя на родине в клубе «Реймс». Выступал за «Черноморец» из Бургаса в сезоне-2013/14, когда главным тренером этой болгарской команды был нынешний наставник «бело-синих» Димитар Димитров.
Играл за такие команды как «Бур-ан-Бресс Перонна» (Франция), «Славия» София (Болгария), «Судува» (Литва). Предыдущим клубом Манзорро был «Жальгирис», выступающий в высшем дивизионе Литвы. В составе последнего провел шесть матчей в квалификации Лиги Европы, в которых отметился забитым голом.
«Иртыш» первый
Отметим, что в зимнее межсезонье павлодарский клуб также пополнили Момоду Сиссей, Илья Сотник, Тимур Мульдинов, Александр Мокин, Аслан Дарабаев, Каспар Дубра и Станислав Лунин.