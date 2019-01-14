«Астана» пригласила англичанина на пост исполнительного директора

Им стал 49-летний англичанин Пол Эшуорт. Он долгое время работал у себя на родине в структуре клубов «Норвич Сити», «Кембридж Юнайтед» и «Питерборо Юнайтед».

Затем в его карьере был большой отрезок работы в Латвии в клубах «Венспилс», «Рига» и «Сконто», где он в общей сумме отработал более десяти лет. Помимо Прибалтики в послужном списке Эшуорта значатся ФК «Ростов» (Россия), где он занимал должности спортивного директора, а затем и исполняющего обязанности главного тренера, а также нигерийские клубы «Квара» и «Онду Стейт», в которых Пол работал на должности технического директора, отвечая в том числе за юношескую академию.