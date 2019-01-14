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10:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» пригласила англичанина на пост исполнительного директора

Генеральный менеджер Президентского профессионального спортивного клуба «Астана» Аскар Баталов представил нового исполнительного директора команды, сообщает официальный сайт столичного клуба.

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Им стал 49-летний англичанин Пол Эшуорт. Он долгое время работал у себя на родине в структуре клубов «Норвич Сити», «Кембридж Юнайтед» и «Питерборо Юнайтед».

Затем в его карьере был большой отрезок работы в Латвии в клубах «Венспилс», «Рига» и «Сконто», где он в общей сумме отработал более десяти лет. Помимо Прибалтики в послужном списке Эшуорта значатся ФК «Ростов» (Россия), где он занимал должности спортивного директора, а затем и исполняющего обязанности главного тренера, а также нигерийские клубы «Квара» и «Онду Стейт», в которых Пол работал на должности технического директора, отвечая в том числе за юношескую академию.

Таким образом, Пол Эшуорт имеет тренерский, а также управленческий опыт, работая на должностях генерального менеджера, спортивного и технического директора, отвечая, как за команду профессиональных футболистов, так и за работу с молодежью.

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