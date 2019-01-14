«Ордабасы» подписал Щеткина, дебютанта сборной и российского футболиста с казахскими корнями
Шымкентский футбольный клуб «Ордабасы» на своем официальном сайте объявил о переходе трех новичков.
Шымкентский футбольный клуб «Ордабасы» на своем официальном сайте объявил о переходе трех новичков.
Состав команды пополнили вратарь сборной Казахстана Дмитрий Непогодов, нападающий Алексей Щеткин и защитник Марат Быстров. Трудовое соглашение с футболистами рассчитано на год.
Дмитрий Непогодов — родился 17 февраля, 1988 года. Воспитанник украинской школы футбола, первым клубом киевское «Динамо». Последним клубом Непогодова был костанайский «Тобол», за который он сыграл 34 матча и завоевал бронзовые медали чемпионата Казахстана. В 2018 году дебютировал в составе национальной сборной Казахстана.
Алексей Щеткин — родился 21 мая, 1991 года. Нападающий национальной сборной Казахстана. Последним клубом Щеткина была столичная «Астана», в которой он провел 26 матчей в
Марат Быстров — родился 19 июня, 1992 года в Костанайской области. Воспитанник российского футбола, начинал играть в «Магнитогорске». В 2018 году из «Тамбова» перешел в состав «Астаны», но провел годичную аренду в костанайском «Тоболе», где сыграл 17 матчей и забил один гол.
В минувшем сезоне «Ордабасы» занял четвертое место в КПЛ, дающее право выступить в квалификации Лиги Европы.