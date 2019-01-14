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10:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» подписал Щеткина, дебютанта сборной и российского футболиста с казахскими корнями

Шымкентский футбольный клуб «Ордабасы» на своем официальном сайте объявил о переходе трех новичков.

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Состав команды пополнили вратарь сборной Казахстана Дмитрий Непогодов, нападающий Алексей Щеткин и защитник Марат Быстров. Трудовое соглашение с футболистами рассчитано на год.

Дмитрий Непогодов — родился 17 февраля, 1988 года. Воспитанник украинской школы футбола, первым клубом киевское «Динамо». Последним клубом Непогодова был костанайский «Тобол», за который он сыграл 34 матча и завоевал бронзовые медали чемпионата Казахстана. В 2018 году дебютировал в составе национальной сборной Казахстана.

Алексей Щеткин — родился 21 мая, 1991 года. Нападающий национальной сборной Казахстана. Последним клубом Щеткина была столичная «Астана», в которой он провел 26 матчей в Премьер-лиге Казахстана сезона 2018 и забил 10 голов, отдав 3 результативные передачи. В ее составе также становился четырехкратным чемпионом страны, сыграв в групповом этапе Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Марат Быстров — родился 19 июня, 1992 года в Костанайской области. Воспитанник российского футбола, начинал играть в «Магнитогорске». В 2018 году из «Тамбова» перешел в состав «Астаны», но провел годичную аренду в костанайском «Тоболе», где сыграл 17 матчей и забил один гол.

В минувшем сезоне «Ордабасы» занял четвертое место в КПЛ, дающее право выступить в квалификации Лиги Европы.

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