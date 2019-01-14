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10:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Эмери надеется в январе усилить состав «Арсенала» на деньги с продажи Озила

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери хочет, чтобы клуб в зимнее трансферное окно покинул полузащитник Месут Озил.

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Источник: Reuters

Как сообщает Daily Mail, испанский специалист надеется, что продажа хавбека принесёт «канонирам» дополнительные средства, которые позволят приобрести новых игроков. Эмери уверен, что команде необходимо усиление, однако «Арсенал» в настоящий момент не имеет возможности покупать футболистов.

Отмечается, что проблемой может стать высокая зарплата Озила, которая составляет £ 350 тыс. (€ 391 тыс.) в неделю. При этом сам хавбек не хочет уходить в аренду и предпочитает остаться в команде.

Озил перешёл из мадридского «Реала» в «Арсенал» в 2013 году за £ 42,5 млн (примерно € 47,5 млн). В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги немецкий полузащитник провёл 13 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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