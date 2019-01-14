Эмери надеется в январе усилить состав «Арсенала» на деньги с продажи Озила

Как сообщает Daily Mail, испанский специалист надеется, что продажа хавбека принесёт «канонирам» дополнительные средства, которые позволят приобрести новых игроков. Эмери уверен, что команде необходимо усиление, однако «Арсенал» в настоящий момент не имеет возможности покупать футболистов.



Отмечается, что проблемой может стать высокая зарплата Озила, которая составляет £ 350 тыс. (€ 391 тыс.) в неделю. При этом сам хавбек не хочет уходить в аренду и предпочитает остаться в команде.



Озил перешёл из мадридского «Реала» в «Арсенал» в 2013 году за £ 42,5 млн (примерно € 47,5 млн). В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги немецкий полузащитник провёл 13 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.