Эмери надеется в январе усилить состав «Арсенала» на деньги с продажи Озила
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери хочет, чтобы клуб в зимнее трансферное окно покинул полузащитник Месут Озил.
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери хочет, чтобы клуб в зимнее трансферное окно покинул полузащитник Месут Озил.
Как сообщает Daily Mail, испанский специалист надеется, что продажа хавбека принесёт «канонирам» дополнительные средства, которые позволят приобрести новых игроков. Эмери уверен, что команде необходимо усиление, однако «Арсенал» в настоящий момент не имеет возможности покупать футболистов.
Отмечается, что проблемой может стать высокая зарплата Озила, которая составляет £ 350 тыс. (€ 391 тыс.) в неделю. При этом сам хавбек не хочет уходить в аренду и предпочитает остаться в команде.
Озил перешёл из мадридского «Реала» в «Арсенал» в 2013 году за £ 42,5 млн (примерно € 47,5 млн). В нынешнем сезоне английской