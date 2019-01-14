Как Бенжамен Павар из маменькиного сынка превратился в чемпиона мира

Источник: Спорт-Экспресс

«Бенжамен Павар — второй в бундеслиге после Хуммельса», — с такими заголовками выходили французские газеты 3 июля 2018 после 1/8 чемпионата мира в России Франция — Аргентина (4:3). Тогда французский защитник забил один из самых ярких голов турнира, который прославил его на весь мир. 1 июля 2019-го Павар и Хуммельс сыграют вместе — Бенжамен официально станет игроком «Баварию», с которой недавно подписал контракт.

«Папа, ты нулевой на поле»

Когда Бенжамен был совсем маленьким, его отец, Фредерик, заканчивал футбольную карьеру. Он играл в третьем дивизионе за «Мобеж», команду из одноименного небольшого города на севера Франции, в котором потом родится чемпион мира-2018. Фредерик был мускулистым защитником, у которого были проблемы с техникой. Успеха в футболе он так и не добился.

— Папа, — как-то обратился к нему зашедший в раздевалку сын. — Ты был просто нулевой на поле сегодня.

— Бенжамен, не трогай меня. Уходи, пожалуйста!

Фредерик и сам понимал, что на поле он «нулевой». Желание играть на высоком уровне оставалось, но туда было не пробиться. И он решил сделать большого футболиста из своего сына.

— Папа заставлял меня сначала пятьдесят раз чеканить мяч правой ногой, потом пятьдесят — левой, а потом сразу же головой, — рассказывал Павар о своем детстве.

После завершения карьеры футболиста Фредерик работал тренером в десятитысячном городке Жемоне, на самой границе с Бельгией. Там в 70-е первые шаги в футболе делал знаменитый Жан-Пьер Папен.

«Мама приезжала в Лилль делать с ним уроки»

Скоро Бенжамен перерос уровень местного футбола. Но уехать из глуши долгое время возможности не было. Папа не мог получить другую работу, а «Валансьенн» из ближайшего крупного города (в который Папен ушел как раз из «Жемона») в то время совсем потерялся на футбольной карте Франции, — скатился в третий дивизион. Однако Бенхаменом все же заинтересовались «Ланс» и «Лилль». Выбрали «Лилль». И отцу пришлось каждый день возить сына на тренировки, а от Жемона до Лилля — больше 80 километров.

— Родители сыграли решающую роль в футбольной карьере Бенжамена, — говорил Жан-Мишель Вандамм, директор академии «Лилля». — Они отдали все, что могли, ради мечты единственного сына.

— Нам очень нравился Павар, — рассказывал его первый тренер в «Лилле» Фабрис Дене, — Парень здорово выглядел во всех матчах, и нам удалось уговорить его отца отпустить мальчика в приемную семью. Тот согласился, но Бенжамену было очень тяжело. Он был несамостоятельным и боялся находиться с кем-то, кроме родных. Например, мама приезжала к нему в Лилль, чтобы делать с ним уроки.

Родители Павара уедут из Жемона только в 2015, когда сыну уже будет 20 лет. Они будут приезжатьк нему в Штутгарт, чтобы готовить Бенжамену домашнюю еду.

«Из второй лиги можно и не выбраться»

В «Лилле» Павар дебютировал в 18 лет. В том сезоне — 2014/15 — команда заняла восьмое место, низкое для себя. Главного тренера Рене Жирара в итоге убрали, а его сменщик — Фредерик Антонетти — не видел в Бенжамене игрока основы.

— Я был строг с Паваром, даже немного жесток, — говорил Антонетти. — Понимал, что это игрок с характером и за его скромностью прячется настоящий борец. Ему нужен был вызов — и он уехал в Германию. Бенжамену это даже пошло на пользу.

Павар перешел в «Штутгарт» в августе 2016 года. По его признанию, в Германии было, «как в новой школе». Другой язык, новые друзья. По итогам сезона-2015/16 «Штутгарт» вылетел во вторую бундеслигу. И молодой француз пришелся к месту. Бенжаман раскрылся.

— Я понимал, что иду на риск — из второй немецкой лиги можно и не выбраться, — отмечал Павар. — Но «Штутгарт» — большой клуб, и не должен задержаться внизу. Это был оправданный риск ради быстрой адаптации. Все было новым, но мне готовы были доверять. И у меня получилось.

«Мне позвонили родители: они плакали»

После сезона во второй немецкой лиге («Штутгарту» удалось вернуться в бундеслигу) Павар заинтересовал Дидье Дешама, главного тренера французской сборной. В ноябре 2017-го он дебютировал в матче против Уэльса (2:0), а начиная с контрольной игры с Россией (3:1), которая состоялся в марте 2018-го, закрепился в основе.

— Мне позвонили родители: они плакали. Сказали, что я в сборной, — рассказывал защитник о своем первом вызове. — Я заплакал вместе с ними, а потом проверил в интернете. И увидел свою фамилию! Вот это да! Сердце билось со скоростью 200 ударов в минуту.

До чемпионата мира сборная Франции с Паваром в составе ни разу не проиграла, а на турнире в России, победном для трехцветных, Бенжамен не принял участия только в одной игре — с Данией (0:0).

Аргентине в 1/8 финала (4:3) он забил красивейший гол.

— Когда Бенжамен забил в матче с Аргентиной, мы всей семьей аж подпрыгнули на месте, — вспоминает отец игрока Фредерик. — Просто сумасшедший удар. Сын пошел на большой риск, ударив так. Он же обычно пасует, а тут… Это просто вишенка на торте, у меня просто нет слов…

После этого гола, лучшего на чемпионате мира по опросу болельщиков, Павар прославился на весь мир, а его трансферная стоимость подросла на 10 миллионов евро.

— Сейчас у нас дома, на севере Франции, все знают нашу фамилию, — гордится отец чемпиона мира. — Все вокруг говорят о Бенжамене. Даже страшно на улицу выходить, нас тоже все узнают. Мы так рады за сына. Он быстро повзрослел в Германии, теперь со всем управляется сам и не боится рисковать.

Павар-младший снова пошел на риск. В «Баварии», которая приобрела его за 35 миллионов евро, конкуренция в разы сильнее, чем в «Штутгарте». Да и не все его соотечественники смогли прижиться в этом клубе. Например, уже упомянутый Жан-Пьер Папен за два сезона в Мюнхене забил лишь шесть голов и потерял место в сборной Франции. В Жемоне он, впрочем, всегда будет кумиром. Как и Павар — вне зависимости от того, выиграет он конкуренцию у Джерома Боатенга, Матса Хуммельса или Джошуа Киммиха.

— Если я даже выиграю в финале чемпионата мира, то все равно буду смотреть матчи любительских команд. Ведь там играют мои друзья с севера Франции, — сказал как-то Бенжамен.