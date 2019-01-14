Поль Погба: Я наслаждаюсь футболом, при Моуринью это было сложно сделать

— Я наслаждаюсь футболом, — цитирует Sky Sports Погба. — При Моуринью это было сложно делать, исходя из его тактики. Мне нравится больше атаковать и прессинговать. Игра в защите — не моя сильная сторона. Там, где я играю сейчас, я понимаю партнеров лучше. Мне лучше всего подходит эта позиция.