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14:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Поль Погба: Я наслаждаюсь футболом, при Моуринью это было сложно сделать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба подчеркнул, что ему нравится играть в футбол под руководством Уле Гуннара Сульшера.

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Источник: Reuters

Норвежец принял команду в декабре после увольнения Жозе Моуринью.

— Я наслаждаюсь футболом, — цитирует Sky Sports Погба. — При Моуринью это было сложно делать, исходя из его тактики. Мне нравится больше атаковать и прессинговать. Игра в защите — не моя сильная сторона. Там, где я играю сейчас, я понимаю партнеров лучше. Мне лучше всего подходит эта позиция.

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