Польский хавбек согласился на переход в «Кайрат»

25-летний Вжесиньски согласился на переход в «Кайрат» и подпишет контракт на два-три года. По данным Futbol.pl, интерес к игроку также проявлял «Лех», идущий третьим в чемпионате Польши.

В высшей лиге Польши Вжесиньски дебютировал в сезоне 2012/13, когда он провел три матча за «Полонию Варшаву». Затем он четыре сезона выступал во втором по силе дивизионе, а вернулся в Экстраклассу этим летом — на его счету три гола и шесть передач в 20 матчах за «Заглембе Сосновец», который идет на последнем, 16-м, месте в таблице.