Польский хавбек согласился на переход в «Кайрат»
Полузащитник польского «Заглембе Сосновец» Конрад Вжесиньски продолжит карьеру в «Кайрате». Об этом сообщил журналист Томаш Влодарчик.
Полузащитник польского «Заглембе Сосновец» Конрад Вжесиньски продолжит карьеру в «Кайрате». Об этом сообщил журналист Томаш Влодарчик.
25-летний Вжесиньски согласился на переход в «Кайрат» и подпишет контракт на
Информацию о договоренности Вжесиньски с «Кайратом» подтвердило агентство INN Football, представляющее интересы игрока.
В высшей лиге Польши Вжесиньски дебютировал в сезоне 2012/13, когда он провел три матча за «Полонию Варшаву». Затем он четыре сезона выступал во втором по силе дивизионе, а вернулся в Экстраклассу этим летом — на его счету три гола и шесть передач в 20 матчах за «Заглембе Сосновец», который идет на последнем, 16-м, месте в таблице.
Основная позиция Вжесиньски — правый полузащитник, но он также может сыграть справа в обороне или атакующего хавбека.
Напомним, что первым новичком «Кайрата» в межсезонье стал полузащитник сборной Казахстана Еркебулан Тунгышбаев, который ранее играл за родной «Ордабасы».