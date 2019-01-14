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15:57 (мск), источник: Vesti.kz

Польский хавбек согласился на переход в «Кайрат»

Полузащитник польского «Заглембе Сосновец» Конрад Вжесиньски продолжит карьеру в «Кайрате». Об этом сообщил журналист Томаш Влодарчик.

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25-летний Вжесиньски согласился на переход в «Кайрат» и подпишет контракт на два-три года. По данным Futbol.pl, интерес к игроку также проявлял «Лех», идущий третьим в чемпионате Польши.

Информацию о договоренности Вжесиньски с «Кайратом» подтвердило агентство INN Football, представляющее интересы игрока.

В высшей лиге Польши Вжесиньски дебютировал в сезоне 2012/13, когда он провел три матча за «Полонию Варшаву». Затем он четыре сезона выступал во втором по силе дивизионе, а вернулся в Экстраклассу этим летом — на его счету три гола и шесть передач в 20 матчах за «Заглембе Сосновец», который идет на последнем, 16-м, месте в таблице.

Основная позиция Вжесиньски — правый полузащитник, но он также может сыграть справа в обороне или атакующего хавбека.

Напомним, что первым новичком «Кайрата» в межсезонье стал полузащитник сборной Казахстана Еркебулан Тунгышбаев, который ранее играл за родной «Ордабасы».

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