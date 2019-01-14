Тренеры БАТЭ отправились на стажировку к Слуцкому в «Витесс»
14 января группа тренеров БАТЭ отправилась на стажировку в «Витесс», который возглавляет Леонид Слуцкий.
14 января группа тренеров БАТЭ отправилась на стажировку в «Витесс», который возглавляет Леонид Слуцкий.
В выездную делегацию включены представители основного состава
На протяжении нескольких дней специалисты будут наблюдать за подготовкой команды, ведомой российским наставником, к домашнему поединку в рамках чемпионата Нидерландов с «Экселсиором», а также посетят и саму встречу.
Во время отсутствия Кирилла Альшевского резервистами БАТЭ будут руководить его ассистенты — Дмитрий Лихтарович и Александр Михайлов, сообщает официальный сайт белорусской команды.