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16:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренеры БАТЭ отправились на стажировку к Слуцкому в «Витесс»

14 января группа тренеров БАТЭ отправилась на стажировку в «Витесс», который возглавляет Леонид Слуцкий.

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Источник: Reuters

В выездную делегацию включены представители основного состава жёлто-синих — Алексей Бага, Александр Лисовский, Дмитрий Молош, Андрей Дрозд и новоиспеченный главный тренер дубля Кирилл Альшевский.

На протяжении нескольких дней специалисты будут наблюдать за подготовкой команды, ведомой российским наставником, к домашнему поединку в рамках чемпионата Нидерландов с «Экселсиором», а также посетят и саму встречу.

Во время отсутствия Кирилла Альшевского резервистами БАТЭ будут руководить его ассистенты — Дмитрий Лихтарович и Александр Михайлов, сообщает официальный сайт белорусской команды.

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