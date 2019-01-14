СМИ: Фергюсон помогает Сульшеру при выборе состава на матч

Ранее сообщалось, что Фергюсон станет тренером-консультантом «МЮ» при Сульшере, но многие считали, что должность будет носить номинальный характер.

Фергюсон руководил «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Сульшер принял «МЮ» в декабре после отставки Жозе Моуринью. Под его руководством команда выиграла на данный момент шесть матчей из шести.