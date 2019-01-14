СМИ: Фергюсон помогает Сульшеру при выборе состава на матч
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон принимает непосредственное участие в подготовке команды к матчам.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон принимает непосредственное участие в подготовке команды к матчам.
Как утверждает Daily Mail, 77-летний шотландец помогает исполняющему обязанности главного тренера Уле Гуннару Сульшеру выбирать состав на матчи.
Ранее сообщалось, что Фергюсон станет
Фергюсон руководил «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Сульшер принял «МЮ» в декабре после отставки Жозе Моуринью. Под его руководством команда выиграла на данный момент шесть матчей из шести.