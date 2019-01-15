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10:22 (мск), источник: Матч ТВ

«Шахтер» заинтересован в лучшем бомбардире «Томи»

Как стало известно «Матч ТВ», карагандинский «Шахтер» ведет переговоры с полузащитником «Томи» Ильей Кухарчуком.

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«Шахтер» уже сформировал предложение 28-летнему футболисту, но при этом хотел бы забрать его свободным агентом. Также в услугах Кухарчука заинтересован еще один клуб из Казахстана — «Окжетпес».

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Напомним, что до 16 января игрокам «Томи» обещали закрыть долги по зарплате за 2018 год и по премиальным за сезон-2017/18. Ранее Кухарчук, имеющий еще ряд предложений, сказал в интервью «Матч ТВ», что пока не намерен подавать на Палату по разрешениям споров на разрыв контракта.

«Томь» занимает второе место в первенстве ФНЛ. Кухарчук является лучшим бомбардиром сибирской команды, забив восемь голов.

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