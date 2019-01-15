«Шахтер» заинтересован в лучшем бомбардире «Томи»

«Шахтер» уже сформировал предложение 28-летнему футболисту, но при этом хотел бы забрать его свободным агентом. Также в услугах Кухарчука заинтересован еще один клуб из Казахстана — «Окжетпес».

Напомним, что до 16 января игрокам «Томи» обещали закрыть долги по зарплате за 2018 год и по премиальным за сезон-2017/18. Ранее Кухарчук, имеющий еще ряд предложений, сказал в интервью «Матч ТВ», что пока не намерен подавать на Палату по разрешениям споров на разрыв контракта.