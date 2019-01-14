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20:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Зинченко рассказал о системе штрафов в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о системе штрафов в английском клубе.

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Источник: AFP 2019
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«Вот в 9:30, допустим, утра. Мы должны приехать в 9:30 и расписаться. Человек, который сидит с этим листом бумаги, в 9:30 встаёт. Те, кто не расписался, они уже оштрафованы.

Раньше штрафы измерялись в деньгах. Сейчас это определяется рулеткой. Собирают на теорию всю команду, выносят рулетку, начинаешь её крутить. Может выпасть прачечная. Ты должен помочь постирать вещи. Не то чтобы своими руками, но помочь людям. Может выпасть кухня, столовая. Помыть бутсы после тренировки всей команде.

У Де Брёйне и Лапорта выпало провести тренировку детям. Есть сектор «счастливчик» — то есть ты вообще ничего не делаешь. Но такое никому ещё не выпадало. Есть invite your friend. Ты приглашаешь друга, он начинает крутить, и вы выполняете что-то вдвоём. Есть ещё оплатить ужин тренерскому штабу. Или всей команде, или персоналу", — сказал Зинченко в интервью Евгению Савину, опубликованном на канале «КраСава» в YouTube.

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