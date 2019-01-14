Зинченко рассказал о системе штрафов в «Манчестер Сити»

Источник: AFP 2019

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

«Вот в 9:30, допустим, утра. Мы должны приехать в 9:30 и расписаться. Человек, который сидит с этим листом бумаги, в 9:30 встаёт. Те, кто не расписался, они уже оштрафованы.

Раньше штрафы измерялись в деньгах. Сейчас это определяется рулеткой. Собирают на теорию всю команду, выносят рулетку, начинаешь её крутить. Может выпасть прачечная. Ты должен помочь постирать вещи. Не то чтобы своими руками, но помочь людям. Может выпасть кухня, столовая. Помыть бутсы после тренировки всей команде.