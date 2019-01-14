Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
13.01
Барселона3
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
13.01
Бетис1
Реал2
Футбол. Зарубежный
13.01
Марсель1
Монако1
Футбол. Зарубежный
15.01
Анже
Бордо
Все события
Фоторепортажи
9Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
10Трудная победа «Ливерпуля» и другие события выходных
21:12 (мск), источник: Советский спорт

Пеле: Считаю, что Мбаппе может стать новым Пеле

Легендарный бразильский футболист Пеле в интервью для France Football заявил, что Килиан Мбаппе может превзойти его достижения.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

— Он выиграл чемпионат мира в девятнадцать, мне было семнадцать. Я думаю, что он может стать новым Пеле. Многие думают, что я чтобы посмеяться, но это не шутка, — приводит слова Пеле журнал France Football.

Напомним, что Мбаппе в составе сборной Франции выиграл чемпионат мира в 2018 году и был признан лучшим молодым игроком турнира. Кроме этого Мбаппе является двукратным чемпионом Франции, обладателем Кубка французской лиги и обладателем Кубка Франции.

Отметим, что 20-летний нападающий возглавляет рейтинг самых дорогостоящих футболистов пяти лучших европейских лиг, составленный исследовательским центром CIES Football Observatory, — его стоимость оценивается в 218,5 миллионов евро.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Стекло в ботинки не сыпала, но соперниц подставляла». Медведева разоткрове
Олег Кононов: Контракт с Еременко расторгнут. На эту позицию есть более мол
Драчев объявил состав сборной России по биатлону на этап КМ
«Краснодар» одержал победу в товарищеском матче на сборе
Сборная России сыграла вничью в матче ЧМ по гандболу
Финалист Кубка России по футболу может прекратить существование
Агент подтвердил интерес «Зенита» к аргентинскому защитнику
Журналисты ворвались в палату Плющенко, прикинувшись его родней
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь