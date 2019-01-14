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23:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто тренирует «МЮ» — Сульшер или Фергюсон? Что об этом известно

«СЭ» восстановил хронологию событий после прихода в клуб нового тренера Уле Гуннара Сульшера.

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Источник: Reuters

«МЮ» Сульшера, обыграв «Тоттенхэм», превзошел рекорд команды Мэтта Басби по числу побед при новом тренере. Но, несмотря на успехи норвежца, британские СМИ продолжают по поводу и без вспоминать легенду клуба — сэра Алекса Фергюсона. 77-летний шотландец так охарактеризовал игру команды своего бывшего нападающего: «Футболисты играют очень хорошо, сейчас команда очень сильна. Это настоящий «Манчестер Юнайтед».

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По информации Daily Mail, бывший главный тренер «красных дьяволов» помогает своему бывшему игроку руководить командой, принимая участие, в том числе, в выборе состава на матчи.

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Вспомним, как менялась ситуация в команде за последний месяц.

Последние дни Моуринью

Разговоры о том, что Жозе Моуринью должны отправить в отставку, начались почти одновременно со стартом сезона. Команда португальца не играла, а мучилась, одержав в 17 матчах премьер-лиги всего шесть побед. Положение Особенного было шатким, но казалось, что огромные отступные (24 миллиона фунтов) сохранят для него пост.

Терпение руководства клуба закончилось, когда «МЮ» на «Энфилде» проиграл «Ливерпулю». Счет был не так страшен — 1:3. Но игра, которую показывали манчестерцы, не выдерживала никакой критики — «красные» нанесли в направлении ворот де Хеа 36 ударов. Хотя бы по разу проверить испанца попытался каждый из полевых игроков команды Юргена Клоппа.

Поэтому, когда 18 декабря «МЮ» объявил о расторжении контракта с Моуринью, такое решение выглядело логичным.

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Выход Фергюсона из тени

Как утверждает The Sun, после поражения от «Ливерпуля» Фергюсон встречался с вице-президентом «МЮ» Эдом Вудвордом и советовал ему назначить исполняющим обязанности главного тренера Сульшера, а также вернуть в команду своего бывшего помощника, 56-летнего Майка Фелана. При этом в таблоиде подчеркивали, что до поражения от «Ливерпуля» Вудворд почти не советовался с известными ветеранами, а также не спрашивал мнения сэра Алекса перед тем, как назначить Моуринью.

Уже на следующий день после увольнения португальца клуб объявил — до конца сезона с командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера будет работать Сульшер. Его приход интересен тем, что после завершения работы с «Манчестером» он должен вернуться к работе с «Мольде», который возглавляет с 2015 года.

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Стоит отметить, что несмотря на уход Моуринью, в команде остался его помощник Майкл Кэррик. Таким образом, в нынешнем штабе «МЮ» собралось уже три ставленника Фергюсона. К ним может присоединиться еще и бывший голкипер «красных дьяволов» Петер Шмайхель. Датчанин претендует на должность спортивного директора.

Победный старт Сульшера

22 декабря «Манчестер» провел первый матч под руководством Сульшера. По иронии судьбы, первым его соперником стал «Кардифф», в котором норвежец в 2011 году начинал работу в качестве главного тренера. Та игра завершилась со счетом 5:1 в пользу манчестерцев. Они впервые после ухода Фергюсона в 2013 году забили в одном матче пять мячей. Спустя два дня после первой победы в прессе начали появляться сообщения о том, что сэр Алекс назначен тренером-консультантом «Манчестер Юнайтед».

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После уверенной победы в столице Уэльса Сульшер заявил: «Атакующая философия “МЮ” — это традиция и история. Мы хотим так играть. Матч с “Кардиффом” — наглядный тому пример». Это цитата от 25 декабря.

Через пять дней, после игр с «Хаддерсфилдом» (3:1) и «Борнмутом» (4:1) норвежец стал еще более оптимистичен. Не прошло и двух недель после его утверждения в качестве и.о., как он сказал: «Как я уже говорил Эду Вудворду, что я здесь для того, чтобы хорошо делать свою работу. Если кто-то заменит меня в конце сезона, то это будет отлично. Если же оставят меня, то я уверен, что мы договоримся».

В самом начале 2019-го «МЮ» одержал еще две победы, повторив достижение команды Басби. В преддверии игры с «Тоттенхэмом» Фергюсон приехал на базу команды и выступил перед игроками с мотивационной речью.

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«Он сказал, что этот состав снова сделает “МЮ” доминирующим, успешным клубом, — приводит The Sun слова источника. — Сказал, что верит в них и хочет, чтобы они боролись друг за друга, оставляя все силы на поле».

Сам Сульшер перед первой серьезной проверкой, которой, по сути, и был матч с «Тоттенхэмом», говорил, что именно у Фергюсона научился голоду до побед. Норвежец назвал сэра Алекса лучшим, отметив, что был бы глупцом, если бы не пытался учиться у него. К чему это уже привело, все мы знаем — лучшему старту отдельно взятого тренера в истории «Юнайтед».

Однако говорить, что Фергюсон напрямую участвует в определении состава, пока этому нет официальных подтверждений, преждевременно. Но и отрицать то, что он стал принимать более активное участие в жизни клуба, нельзя. Какой бы ни была роль сэра Алекса в последних результатах команды, это приносит пользу.

Тоттенхэм Хотспур 0:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
13.01.2019, 19:30 Зрители: 80062 основной раунд: 22-й тур Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Уле Гуннар Сульшер
Голы
10 Маркус Рэшфорд (П. Погба) 44′
Составы
Юго Ллорис 1
Киран Триппьер 2
Бен Дэйвис 33
Тоби Алдервейрелд 4
Ян Фертонген 5
Кристиан Эриксен 23
50′ Деле Алли 20
Сон Хын Мин 7
Харри Кейн 10
43′ Мусса Сиссоко 17
Эрик Ламела 11
81′ Харри Уинкс 8
Фернандо Льоренте 18
1 Давид де Хеа
18 Эшли Янг
23 Люк Шоу
2 Виктор Линделеф
4 Фил Джоунс
10 Маркус Рэшфорд
21 Андер Агуэра Эррера 66′
31 Неманья Матич
14 Джесси Лингард 83′
20 Диогу Далот
11 Антони Марсьяль 73′
9 Ромелу Лукаку
6 Поль Погба 90′ 78′
39 Скотт Мактоминэй
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 13
11 Удары в створ 8
7 Угловые 4
8 Фолы 8
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
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