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23:09 (мск), источник: Р-Спорт

В Португалии форвард не забил в пустые ворота с двух метров

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В матче 17-го тура чемпионата Португалии по футболу между «Шавишем» и «Тондело» произошел курьезный эпизод.

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Форвард «Тонделы» Кристиан Аранго умудрился не забить мяч в пустые ворота с двух метров. Голкипер «Шавиша» Карвалью в эффектном прыжке отбил удар со штрафного, выбив мяч перед собой. Вместо того, чтобы добить мяч в сетку ворот, нападающий ударил его в сторону.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подобный промах стоил «Тонделе» ничейного результата. Команда уступила сопернику 1:2.

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