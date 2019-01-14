В Португалии форвард не забил в пустые ворота с двух метров
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В матче 17-го тура чемпионата Португалии по футболу между «Шавишем» и «Тондело» произошел курьезный эпизод.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В матче 17-го тура чемпионата Португалии по футболу между «Шавишем» и «Тондело» произошел курьезный эпизод.
Форвард «Тонделы» Кристиан Аранго умудрился не забить мяч в пустые ворота с двух метров. Голкипер «Шавиша» Карвалью в эффектном прыжке отбил удар со штрафного, выбив мяч перед собой. Вместо того, чтобы добить мяч в сетку ворот, нападающий ударил его в сторону.
Подобный промах стоил «Тонделе» ничейного результата. Команда уступила сопернику 1:2.