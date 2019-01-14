В Португалии форвард не забил в пустые ворота с двух метров

Форвард «Тонделы» Кристиан Аранго умудрился не забить мяч в пустые ворота с двух метров. Голкипер «Шавиша» Карвалью в эффектном прыжке отбил удар со штрафного, выбив мяч перед собой. Вместо того, чтобы добить мяч в сетку ворот, нападающий ударил его в сторону.