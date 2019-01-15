«Лилль» продлил контракт с главным тренером Гальтье до 2021 года
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Футбольный клуб «Лилль» продлил соглашение с главным тренером Кристофом Гальтье, сообщается на официальном сайте французской команды.
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Футбольный клуб «Лилль» продлил соглашение с главным тренером Кристофом Гальтье, сообщается на официальном сайте французской команды.
Новый контракт с 52-летним специалистом рассчитан до 2021 года.
Гальтье возглавил «Лилль», цвета которого защищал еще в качестве игрока, в декабре 2017 года и сумел по итогам прошлого сезона сохранить команде прописку в элитном дивизионе чемпионата Франции, финишировав с ней на 17-м месте. В текущем сезоне «Лилль» занимает вторую позицию в Лиге 1, набрав 37 очков в 20 матчах.