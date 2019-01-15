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08:27 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» одержали крупную победу над «Вулверхэмптоном» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Манчестере, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

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В составе «горожан» дубль оформил Габриэл Жезус (10-я и 39-я минуты, второй гол — с пенальти), еще один мяч в свои ворота отправил полузащитник «волков» Конор Коуди (78).

«Вулверхэмптон» с 19-й минуты играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник Вилли Боли.

«Манчестер Сити» с 53 очками занимает второе место в чемпионате Англии, отставая на четыре балла от лидера — «Ливерпуля». «Вулверхэмптон» с 29 очками располагается на 11-й позиции.

Манчестер Сити 3:0
Первый тайм: 2:0
Вулверхэмптон Уондерерс
14.01.2019, 23:00 основной раунд: 22-й тур Etihad Stadium (City of Manchester)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Эшпириту Санту Нуну
Голы
10′ Габриэл Жезус (Л. Сане) 33
39′ Габриэл Жезус 33
78′ Конор Коади 16
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
Данилу 3
Джон Стоунс 5
Эмерик Ляпорт 14
14′ Фернандинью 25
Рахим Стерлинг 7
Бернарду Силва 20
62′ Давид Сильва 21
Кевин Де Брейне 17
74′ Лерой Сане 19
Илкай Гюндоган 8
76′ Габриэл Жезус 33
Серхио Агуэро 10
11 Руй Патрисиу
2 Мэтт Доэрти
5 Райан Беннетт
15 Вилли Боли 19′
16 Конор Коади
19 Хонатан Хонни Кастро
8 Рубен Невеш
32 Леандер Дендонкер
28 Жоау Моутинью 72′
17 Морган Гиббс-Уайт
9 Рауль Хименес 45′
37 Адама I Траоре
18 Диогу Жота 59′
27 Ромен Саисс
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
24 Удары (всего) 3
9 Удары в створ 0
12 Угловые 1
6 Фолы 3
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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