«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Манчестере, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

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В составе «горожан» дубль оформил Габриэл Жезус (10-я и 39-я минуты, второй гол — с пенальти), еще один мяч в свои ворота отправил полузащитник «волков» Конор Коуди (78).

«Вулверхэмптон» с 19-й минуты играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник Вилли Боли.