«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» одержали крупную победу над «Вулверхэмптоном» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» одержали крупную победу над «Вулверхэмптоном» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии.
Встреча, состоявшаяся в понедельник в Манчестере, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
В составе «горожан» дубль оформил Габриэл Жезус (10-я и 39-я минуты, второй гол — с пенальти), еще один мяч в свои ворота отправил полузащитник «волков» Конор Коуди (78).
«Вулверхэмптон» с 19-й минуты играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник Вилли Боли.
«Манчестер Сити» с 53 очками занимает второе место в чемпионате Англии, отставая на четыре балла от лидера — «Ливерпуля». «Вулверхэмптон» с 29 очками располагается на 11-й позиции.
|Манчестер Сити
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3:0
Первый тайм: 2:0
|Вулверхэмптон Уондерерс
|Хосеп Гвардьола
|Эшпириту Санту Нуну
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|24
|Удары (всего)
|3
|9
|Удары в створ
|0
|12
|Угловые
|1
|6
|Фолы
|3
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)