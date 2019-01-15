Поигравший в Израиле воспитанник «Кайрата» вернулся в КПЛ

24-летний футболист на днях прибыл на просмотр в Турцию, а затем получил предложение о контракте от новичка КПЛ. В ближайшие дни «Окжетпес» официально представит Рудосельского.

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Последние полгода защитник выступал во втором по значимости дивизионе чемпионата Израиля — в клубе «Хапоэль» из Петах-Тиквы. Сыграл десять матчей и забил один гол.

Рудосельский является воспитанником алматинского «Кайрата», за который сыграл 61 матч. Также на его счету две игры в составе «Жетысу». Вызывался в сборную Казахстана, однако в официальных матчах на поле не выходил.

Ранее стало известно о том, что казахстанцем интересовались клубы из России, Бельгии и Беларуси.