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10:18 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ расстался с легионером спустя неделю после подписания из-за нового правила

Кызылординский футбольный клуб «Кайсар» разорвал контракт с хорватским защитником Марином Оршуличем. Об этом сообщает KazFootball.kz.

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Официально о переходе 32-летнего Оршулича «волки» объявили 7 января. Соглашение было рассчитано на один сезон.

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О причине разрыва контракта «Кайсара» с хорватом будет известно в ближайшие несколько дней.

Между тем, ранее сообщалось, что Оршулич может покинуть «Кайсар» из-за нового правила. Дело в том, что в сентябре прошлого года на общем собрании членов ПФЛК был обсужден проект по введению возрастного ценза для легионеров в чемпионате Казахстана на будущий сезон. Если это правило будет утверждено на Исполкоме КФФ, то клубы не смогут подписывать футболистов старше 30 лет, не являющихся воспитанниками казахстанского футбола. Исключение могут составить лишь иностранцы, которые имеют действующие контракты. Несколько лет назад подобное правило уже действовало в КПЛ.

За свою карьеру Оршулич поиграл в таких клубах, как ФК «Загреб», Хорватия (2009−2011), «Хазар Ленкорань», Азербайджан (2012), ФК «Задар», Хорватия (2013), ЦСКА София, Болгария (2014), ФК «Тромсе», Норвегия (2015) и ФК «Омония», Кипр (2016). Последним клубом Оршулича был южнокорейский ФК «Соннгнам» (2017−18).

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