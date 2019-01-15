Клуб КПЛ расстался с легионером спустя неделю после подписания из-за нового правила

Между тем, ранее сообщалось, что Оршулич может покинуть «Кайсар» из-за нового правила. Дело в том, что в сентябре прошлого года на общем собрании членов ПФЛК был обсужден проект по введению возрастного ценза для легионеров в чемпионате Казахстана на будущий сезон. Если это правило будет утверждено на Исполкоме КФФ, то клубы не смогут подписывать футболистов старше 30 лет, не являющихся воспитанниками казахстанского футбола. Исключение могут составить лишь иностранцы, которые имеют действующие контракты. Несколько лет назад подобное правило уже действовало в КПЛ.