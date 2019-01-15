Клуб КПЛ расстался с легионером спустя неделю после подписания из-за нового правила

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Кызылординский футбольный клуб «Кайсар» разорвал контракт с хорватским защитником Марином Оршуличем. Об этом сообщает KazFootball.kz.
Кызылординский футбольный клуб «Кайсар» разорвал контракт с хорватским защитником Марином Оршуличем. Об этом сообщает KazFootball.kz.
Официально о переходе 32-летнего Оршулича «волки» объявили 7 января. Соглашение было рассчитано на один сезон.
О причине разрыва контракта «Кайсара» с хорватом будет известно в ближайшие несколько дней.
Между тем, ранее сообщалось, что Оршулич может покинуть «Кайсар»
За свою карьеру Оршулич поиграл в таких клубах, как ФК «Загреб», Хорватия (2009−2011), «Хазар Ленкорань», Азербайджан (2012), ФК «Задар», Хорватия (2013), ЦСКА София, Болгария (2014), ФК «Тромсе», Норвегия (2015) и ФК «Омония», Кипр (2016). Последним клубом Оршулича был южнокорейский ФК «Соннгнам» (2017−18).