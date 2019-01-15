«Кайрат» пригласил на просмотр обладателя Кубка России и двух легионеров
Сербский защитник российского клуба «Енисей» Раде Дугалич ведет переговоры с алматинским «Кайратом», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сербский защитник российского клуба «Енисей» Раде Дугалич ведет переговоры с алматинским «Кайратом», сообщает корреспондент Vesti.kz.
В случае, если стороны договорятся, то 26-летний футболист в ближайшее время присоединится к команде.
Раде Дугалич является воспитанником сербского клуба «Раднички» из города Ниш. Поиграв за ряд сербских клубов первой лиги и высшего дивизиона, защитник переехал в Армению, где защищал цвета клуба «Улисс». В России выступает с 2015 года, когда перешел в «Торпедо» из города Армавир, в составе которого играл под руководством Валерия Карпина. В прошлом году завоевал Кубок России будучи игроком «Тосно» из Ленинградской области.
В «Енисей» серб перешел летом 2018 года. В текущем сезоне российской
Также в составе «Кайрата», проводящего УТС в Алматы, замечены легионеры из Греции и Южной Кореи.