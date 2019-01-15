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10:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» пригласил на просмотр обладателя Кубка России и двух легионеров

Сербский защитник российского клуба «Енисей» Раде Дугалич ведет переговоры с алматинским «Кайратом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В случае, если стороны договорятся, то 26-летний футболист в ближайшее время присоединится к команде.

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Раде Дугалич является воспитанником сербского клуба «Раднички» из города Ниш. Поиграв за ряд сербских клубов первой лиги и высшего дивизиона, защитник переехал в Армению, где защищал цвета клуба «Улисс». В России выступает с 2015 года, когда перешел в «Торпедо» из города Армавир, в составе которого играл под руководством Валерия Карпина. В прошлом году завоевал Кубок России будучи игроком «Тосно» из Ленинградской области.

В «Енисей» серб перешел летом 2018 года. В текущем сезоне российской премьер-лиги Дугалич сыграл 14 матчей, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу. Минувшим летом в СМИ сообщалось об интересе «Кайрата» к сербскому футболисту.

Также в составе «Кайрата», проводящего УТС в Алматы, замечены легионеры из Греции и Южной Кореи.

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