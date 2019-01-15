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10:30 (мск), источник: Vesti.kz

Появились финансовые подробности перехода легионера «Астаны» с зарплатой в миллион в зарубежный клуб

Сайт Azerisport.com обнародовал некоторые подробности о переходе полузащитника «Астаны» Ричарда Алмейды в агдамский «Карабах».

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Ранее стало известно, что 29-летний хавбек вернулся в бывший клуб на правах аренды. По информации Azerisport.com, арендное соглашение рассчитано на один год.

В «Астану» Алмейда перешел в статусе свободного агента в июле 2018 года, подписав двухлетний контракт. По информации Azerifootball.com, зарплата игрока составляет миллион долларов в год. В минувшем сезоне он провел 19 игр, из них восемь в КПЛ (один гол) и 11 в еврокубках.

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«Команде не хватало “мыслителя”»

Да, с уходом Алмейды роль «мозга» команды никто на себя не взял. Точнее говоря, ни у кого не получилось. Потеря столь ценного ресурса не сразу, но постепенно стала отражаться в игре «скакунов». На евроарене особенно было заметно, что в средней линии не хватает того, кто получит мяч и покажет всем, как должна дальше развиваться атака, в какую сторону и каким темпом.

Вместе с тем, нельзя сбрасывать со счетов не самые удачные полгода в «Астане». В Казахстане у Алмейды получалось не слишком хорошо. Проще говоря, неудачных игр было больше удачных, а потому болельщики «Астаны» не особо горюют уходу Ричарда, так как не знают, почему должны горевать, ведь они не увидели в его игре важных плюсов. К слову, период адаптации в Казахстане сказывался и на игре Алмейды в сборной, где он тоже не действовал так же, как мы привыкли видеть в «Карабахе».

Опыт

Этого у Алмейды предостаточно. Тут и опыт за сборную, и в основных стадиях Лиги Европы, Лиги чемпионов. Но есть и более весомый момент — опыт выступления в «Карабахе» и под руководством Гурбана Гурбанова. Эти два момента должны сыграть ключевую роль в скором возвращении Алмейды своей формы.

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Выгода

Речь о выгоде как финансовой, так и игровой. «Карабах» будет платить меньше половины от зарплаты Алмейды в «Астане», что уже неплохо. Вместе с тем, клубу не придется уже искать подолгу кого-то на его позицию. Более того, как уже отмечалось, Алмейда прекрасно знает эту команду, а потому и адаптироваться по сути особо не к чему. Тем более, что сам Ричард желал вернуться в «Карабах» больше, чем получать побольше денег. Важно теперь, чтобы он сумел набрать прежнюю форму, и тогда он сумеет сократить число недовольных его возвращением, — пишет издание.

До «Астаны» полузащитник выступал за «Карабах», цвета которого защищал с 20012 по 2018 год. В составе азербайджанского клуба он выиграл пять чемпионских титулов (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18), а также трижды становился обладателем Кубка страны (2014/15, 2015/16, 2016/17).

В составе «Карабаха» Алмейда дебютировал в групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, сыграл почти 30 игр в основной сетке еврокубков и забил два мяча, отличившись в матчах против лондонского «Тоттенхэма» и бельгийского «Андерлехта».

В 2017 году Альмейда получил азербайджанское гражданство и дебютировал за национальную сборную этой страны. На данный момент Ричард сыграл за сборную Азербайджана восемь игр.

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