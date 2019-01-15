СМИ: Восстановление футболиста Кейна от травмы лодыжки может занять четыре недели
ТАСС, 15 января. Нападающий английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Гарри Кейн может пропустить четыре недели
ТАСС, 15 января. Нападающий английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Гарри Кейн может пропустить четыре недели
Кейн получил повреждение в воскресном матче 22-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:1). Нападающему до сих пор не сделали снимок лодыжки
По информации издания, Кейн допускает, что восстановление может затянуться, об этом говорят наличие отека и многократные проблемы с лодыжкой в прошлом.
В текущем сезоне чемпионата Англии Кейн провел 22 матча, в которых забил 14 мячей и сделал пять результативных передач. В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает третье место, имея 48 очков в 22 матчах, отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет девять очков.