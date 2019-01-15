СМИ: Восстановление футболиста Кейна от травмы лодыжки может занять четыре недели

Источник: AP 2019

Кейн получил повреждение в воскресном матче 22-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:1). Нападающему до сих пор не сделали снимок лодыжки из-за сильного отека.

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По информации издания, Кейн допускает, что восстановление может затянуться, об этом говорят наличие отека и многократные проблемы с лодыжкой в прошлом.