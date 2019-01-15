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12:10 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Восстановление футболиста Кейна от травмы лодыжки может занять четыре недели

ТАСС, 15 января. Нападающий английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Гарри Кейн может пропустить четыре недели из-за травмы лодыжки. Об этом сообщает Telegraph.

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Источник: AP 2019

Кейн получил повреждение в воскресном матче 22-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:1). Нападающему до сих пор не сделали снимок лодыжки из-за сильного отека.

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По информации издания, Кейн допускает, что восстановление может затянуться, об этом говорят наличие отека и многократные проблемы с лодыжкой в прошлом.

В текущем сезоне чемпионата Англии Кейн провел 22 матча, в которых забил 14 мячей и сделал пять результативных передач. В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает третье место, имея 48 очков в 22 матчах, отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет девять очков.

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