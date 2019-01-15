Легионер из чемпионата Таджикистана может переехать в КПЛ
Украинский защитник Артем Барановский прибыл на просмотр в карагандинский «Шахтер», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Украинский защитник Артем Барановский прибыл на просмотр в карагандинский «Шахтер», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Последний сезон 28-летний футболист провел в чемпионате Таджикистана, где играл за «Истиклол». Также на его счету несколько матчей в азиатском турнире — Кубке АФК.
Накануне Барановский принял участие в контрольном матче против албанского «Кукеси» (0:2). По итогам просмотра главный тренер «Шахтера» Николай Костов примет решение относительно будущего украинского защитника в команде.
Свою известность на родине Барановский получил, будучи игроком донецкого «Металлурга», цвета которого защищал на протяжении шести сезонов. После этого футболист отыграл в украинской