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13:37 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер из чемпионата Таджикистана может переехать в КПЛ

Украинский защитник Артем Барановский прибыл на просмотр в карагандинский «Шахтер», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Последний сезон 28-летний футболист провел в чемпионате Таджикистана, где играл за «Истиклол». Также на его счету несколько матчей в азиатском турнире — Кубке АФК.

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Накануне Барановский принял участие в контрольном матче против албанского «Кукеси» (0:2). По итогам просмотра главный тренер «Шахтера» Николай Костов примет решение относительно будущего украинского защитника в команде.

Свою известность на родине Барановский получил, будучи игроком донецкого «Металлурга», цвета которого защищал на протяжении шести сезонов. После этого футболист отыграл в украинской премьер-лиге за «Сталь» (Каменское) и «Олимпик» (Донецк).

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