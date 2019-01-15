Легионер из чемпионата Таджикистана может переехать в КПЛ

Последний сезон 28-летний футболист провел в чемпионате Таджикистана, где играл за «Истиклол». Также на его счету несколько матчей в азиатском турнире — Кубке АФК.

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Накануне Барановский принял участие в контрольном матче против албанского «Кукеси» (0:2). По итогам просмотра главный тренер «Шахтера» Николай Костов примет решение относительно будущего украинского защитника в команде.