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13:40 (мск), источник: БЕЛТА

Вратарь Денис Щербицкий подписал новый контракт с БАТЭ

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер футбольного клуба БАТЭ и сборной Беларуси Денис Щербицкий подписал новый контракт с борисовским клубом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БАТЭ.

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Уроженец Минска является выпускником клубной школы БАТЭ, куда перебрался в 2009 году. В 2014-м присоединился к дублирующему составу, получил ценный опыт выступлений в Юниорской лиге УЕФА, а 7 июля 2016 года дебютировал в рядах главной команды — в выездной чемпионатной встрече с «Ислочью» (3:1).

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За основной состав «желто-синих» Денис Щербицкий провел 87 матчей, в которых пропустил 80 мячей и 42 раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Вместе с партнерами Денис Щербицкий трижды становился чемпионом Беларуси (2016 и 2018 годы), обладателем Суперкубка страны (2017), пробивался в групповой раунд Лиги Европы (2017 и 2018). Признавался лучшим вратарем высшей лиги — 2017, включался в список «22 лучших футболиста чемпионата».

Денис Щербицкий имеет в активе 16 поединков за молодежную сборную, а 9 июня 2018 года впервые сыграл за национальную — в гостевом спарринге с финнами.

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