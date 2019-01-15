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13:44 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-футболист «Локомотива» перешел в «Атлетико Минейро»

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Бывший нападающий московского «Локомотива» Маркес Майкон стал футболистом «Атлетико Минейро», сообщается на официальной странице бразильского клуба в Twitter.

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Как отмечается в сообщении, контракт с 28-летним бразильским форвардом рассчитан до конца 2021 года.

Майкон с лета 2017 года выступал за турецкий «Антальяспор», в который перешел из «Локомотива». В январе «Антальяспор» объявил о расторжении контракта с футболистом. Цвета «Локомотива» Майкон защищал в 2010 по 2017 год. Бразилец дважды побеждал с «красно-зелеными» в Кубке России, становился бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2013/14.

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