Экс-футболист «Локомотива» перешел в «Атлетико Минейро»

Как отмечается в сообщении, контракт с 28-летним бразильским форвардом рассчитан до конца 2021 года.

Майкон с лета 2017 года выступал за турецкий «Антальяспор», в который перешел из «Локомотива». В январе «Антальяспор» объявил о расторжении контракта с футболистом. Цвета «Локомотива» Майкон защищал в 2010 по 2017 год. Бразилец дважды побеждал с «красно-зелеными» в Кубке России, становился бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2013/14.