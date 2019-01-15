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13:58 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист сборной Казахстана возглавил неудачника КПЛ-2018

Казахстанский футболист Али Алиев назначен главным тренером петропавловского ФК «Кызыл-Жар СК», сообщает пресс-служба клуба.

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С 15-го января команда приступила к первому втягивающему сбору. Под руководством Алиева и его помощников Юрия Чухлеба и Степана Демирчяна команда проведет УТС в Петропавловске.

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Напомним, ранее Алиев сам выступал за «Кызыл-Жар СК» в качестве футболиста. По итогам прошлого сезона команда вылетела из КПЛ в первую лигу.

Алиев — воспитанник алматинского футбола. За свою карьеру он также играл за «Кайрат», «Тобол», «Иртыш», «Восток», «Ордабасы», а также за турецкие «Акчаабат Себатспор», «Кайсери Эрджиесспор», «Карталспор» и «Диярбакырспор». Он также провел два матча за сборную Казахстана.

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Экс-футболист сборной Казахстана возглавил неудачника КПЛ-2018
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