Экс-футболист сборной Казахстана возглавил неудачника КПЛ-2018

С 15-го января команда приступила к первому втягивающему сбору. Под руководством Алиева и его помощников Юрия Чухлеба и Степана Демирчяна команда проведет УТС в Петропавловске.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Напомним, ранее Алиев сам выступал за «Кызыл-Жар СК» в качестве футболиста. По итогам прошлого сезона команда вылетела из КПЛ в первую лигу.