Экс-футболист сборной Казахстана возглавил неудачника КПЛ-2018
Казахстанский футболист Али Алиев назначен главным тренером петропавловского ФК «Кызыл-Жар СК», сообщает
Казахстанский футболист Али Алиев назначен главным тренером петропавловского ФК «Кызыл-Жар СК», сообщает
С 15-го января команда приступила к первому втягивающему сбору. Под руководством Алиева и его помощников Юрия Чухлеба и Степана Демирчяна команда проведет УТС в Петропавловске.
Напомним, ранее Алиев сам выступал за «Кызыл-Жар СК» в качестве футболиста. По итогам прошлого сезона команда вылетела из КПЛ в первую лигу.
Алиев — воспитанник алматинского футбола. За свою карьеру он также играл за «Кайрат», «Тобол», «Иртыш», «Восток», «Ордабасы», а также за турецкие «Акчаабат Себатспор», «Кайсери Эрджиесспор», «Карталспор» и «Диярбакырспор». Он также провел два матча за сборную Казахстана.