Участник плей-офф Лиги Европы перед матчами с «Интером» объявил о переходе легионера «Астаны»
Боснийский полузащитник Срджан Граховац после ухода из «Астаны» стал игроком венского «Рапида». Об этом объявил официальный сайт австрийского клуба.
Боснийский полузащитник Срджан Граховац после ухода из «Астаны» стал игроком венского «Рапида». Об этом объявил официальный сайт австрийского клуба.
Контракт Граховаца рассчитан до лета 2022 года. В венском клубе, который идет на восьмом месте из 12 клубов бундеслиги, босниец получил 14-й номер и уже приступил к тренировкам с командой.
С 2014 по 2017 год Граховац уже играл за «Рапид». В чемпионате Австрии он забил четыре гола в 59 матчах. В клуб босниец вернулся в качестве свободного агента.
«Я всегда чувствовал себя комфортно и в “Рапиде”, и в Вене. Два года назад я с тяжелым сердцем покидал клуб. Теперь же я рад, что мы снова смогли договориться о долгосрочном сотрудничестве. Я уверен, что нам по силам исправить тяжелую ситуацию в бундеслиге. Лига Европы показала, что у этой команды есть большой потенциал», — сказал Граховац.
Первый официальный матч в 2019 году «Рапид» проведет 14 февраля на своем поле, когда в рамках 1/16 финала Лиги Европы встретится с итальянским «Интером». Ответная игра состоится через неделю.
Напомним, в 2016 году «Астана» заплатила за Граховаца 800 тысяч евро и выиграла с ним чемпионство, но по окончании сезона отдала боснийцу аренду в хорватскую «Риеку».
В составе «Астаны» Граховац провел 36 матчей, забил восемь голов и отдал три ассиста. Также со столичным клубом он выиграл Суперкубок Казахстана и помог выйти в групповую стадию ЛЕ, а позже и в 1/16 финала.