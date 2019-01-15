Участник плей-офф Лиги Европы перед матчами с «Интером» объявил о переходе легионера «Астаны»

Контракт Граховаца рассчитан до лета 2022 года. В венском клубе, который идет на восьмом месте из 12 клубов бундеслиги, босниец получил 14-й номер и уже приступил к тренировкам с командой.

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С 2014 по 2017 год Граховац уже играл за «Рапид». В чемпионате Австрии он забил четыре гола в 59 матчах. В клуб босниец вернулся в качестве свободного агента.

«Я всегда чувствовал себя комфортно и в “Рапиде”, и в Вене. Два года назад я с тяжелым сердцем покидал клуб. Теперь же я рад, что мы снова смогли договориться о долгосрочном сотрудничестве. Я уверен, что нам по силам исправить тяжелую ситуацию в бундеслиге. Лига Европы показала, что у этой команды есть большой потенциал», — сказал Граховац.

Первый официальный матч в 2019 году «Рапид» проведет 14 февраля на своем поле, когда в рамках 1/16 финала Лиги Европы встретится с итальянским «Интером». Ответная игра состоится через неделю.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Welcome back, "Gracho" - <a href="https://t.co/cN4rNWoi52">https://t.co/cN4rNWoi52</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SCR2019?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SCR2019</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/inundaut?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#inundaut</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Grahovac?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Grahovac</a> <a href="https://t.co/1VlZr6FN5Q">pic.twitter.com/1VlZr6FN5Q</a></p>— SK Rapid Wien (@skrapid) <a href="https://twitter.com/skrapid/status/1085110228809584640?ref_src=twsrc%5Etfw">15 января 2019 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в 2016 году «Астана» заплатила за Граховаца 800 тысяч евро и выиграла с ним чемпионство, но по окончании сезона отдала боснийцу аренду в хорватскую «Риеку».