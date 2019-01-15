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14:31 (мск), источник: Vesti.kz

Участник плей-офф Лиги Европы перед матчами с «Интером» объявил о переходе легионера «Астаны»

Боснийский полузащитник Срджан Граховац после ухода из «Астаны» стал игроком венского «Рапида». Об этом объявил официальный сайт австрийского клуба.

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Контракт Граховаца рассчитан до лета 2022 года. В венском клубе, который идет на восьмом месте из 12 клубов бундеслиги, босниец получил 14-й номер и уже приступил к тренировкам с командой.

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С 2014 по 2017 год Граховац уже играл за «Рапид». В чемпионате Австрии он забил четыре гола в 59 матчах. В клуб босниец вернулся в качестве свободного агента.

«Я всегда чувствовал себя комфортно и в “Рапиде”, и в Вене. Два года назад я с тяжелым сердцем покидал клуб. Теперь же я рад, что мы снова смогли договориться о долгосрочном сотрудничестве. Я уверен, что нам по силам исправить тяжелую ситуацию в бундеслиге. Лига Европы показала, что у этой команды есть большой потенциал», — сказал Граховац.

Первый официальный матч в 2019 году «Рапид» проведет 14 февраля на своем поле, когда в рамках 1/16 финала Лиги Европы встретится с итальянским «Интером». Ответная игра состоится через неделю.

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Напомним, в 2016 году «Астана» заплатила за Граховаца 800 тысяч евро и выиграла с ним чемпионство, но по окончании сезона отдала боснийцу аренду в хорватскую «Риеку».

В составе «Астаны» Граховац провел 36 матчей, забил восемь голов и отдал три ассиста. Также со столичным клубом он выиграл Суперкубок Казахстана и помог выйти в групповую стадию ЛЕ, а позже и в 1/16 финала.

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