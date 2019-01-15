Вратарь «Арсенала» Петр Чех завершит карьеру в конце сезона

Источник: РИА "Новости"

«Сыграв 15 лет в премьер-лиге и выиграв все возможные трофеи, я чувствую, что достиг всего, чего хотел», — сказал 36-летний футболист.

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Чех выступал за чешские клубы «Хмел» и «Спарта», французский «Ренн», английские «Челси» и «Арсенал».

В составе «Челси» Чех стал четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем кубка Англии и трехкратным обладателем кубка лиги, обладателем суперкубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В составе «Арсенала» чешский голкипер во второй раз в карьере завоевал суперкубок Англии.