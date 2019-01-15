Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Бордо
Футбол. Зарубежный
14.01
Реал Сосьедад3
Эспаньол2
Футбол. Зарубежный
14.01
Манчестер Сити3
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
16.01
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
16.01
Ним
Нант
Футбол. Зарубежный
16.01
Тулуза
Лион
Все события
Фоторепортажи
17ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
23Медосмотр «Локо» без легионеров. Тарасов стал врачом-телеведущим
14:54 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Арсенала» Петр Чех завершит карьеру в конце сезона

ТАСС, 15 января. Вратарь «Арсенала» и бывший капитан сборной Чехии по футболу Петр Чех объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Сыграв 15 лет в премьер-лиге и выиграв все возможные трофеи, я чувствую, что достиг всего, чего хотел», — сказал 36-летний футболист.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Чех выступал за чешские клубы «Хмел» и «Спарта», французский «Ренн», английские «Челси» и «Арсенал».

В составе «Челси» Чех стал четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем кубка Англии и трехкратным обладателем кубка лиги, обладателем суперкубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В составе «Арсенала» чешский голкипер во второй раз в карьере завоевал суперкубок Англии.

Чеху принадлежит рекорд сборной Чехии по количеству сыгранных матчей (124). В составе национальной сборной страны стал бронзовым призером чемпионата Европы 2004 года в Португалии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году
Отец очень много пил, часто избивал жену и не проводил время с детьми
Новые лица ЦСКА, «Спартака», «Ростова». Кто эти люди
Касаткина разгромлена в первом круге Australian Open
СМИ: Кличко опроверг сообщения о возвращении на ринг
Сорвет ли снег этап в Рупольдинге? Серьезные опасения
Свет в оконце. Лидеры РПЛ в поисках новых футболистов
Паредес отправился с «Зенитом» на сборы в Катар, Лодыгин — нет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь