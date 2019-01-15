Стало известно имя приехавшего на просмотр в «Кайрат» греческого футболиста

Футболист работает с клубом на первом учебно-тренировочном сборе в Алматы и планируется, что он отправится и на второй УТС, который пройдет в Турции.

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Последним клубом Каргаса был «Динамо-Брест», за который он выступал в 2018 году и успел поработать с новым главным тренером «Кайрата» Алексеем Шпилевским. Во всех турнирах за белорусский клуб грек провел 26 матчей и отметился одной голевой передачей.

До «Динамо-Брест» Каргас выступал на родине за «Панионис», «Платаниас», «Панахаики», «Фостирос Таврас» и «Кавалу». В суперлиге он играл с 2016 по 2017 год, а до этого провел пять сезонов во втором по силе дивизионе.

Ранее стало известно, что «Кайрат» ведет переговоры с сербским защитником «Енисея» Раде Дугаличом, который выигрывал Кубок России с «Тосно». Вместе с Каргасом на просмотр к алматинцам приехал и южнокорейский легионер, но его имя пока неизвестно.