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15:03 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно имя приехавшего на просмотр в «Кайрат» греческого футболиста

Греческий защитник Яннис Каргас прибыл на просмотр в «Кайрат», передает корреспондент Vesti.kz.

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Футболист работает с клубом на первом учебно-тренировочном сборе в Алматы и планируется, что он отправится и на второй УТС, который пройдет в Турции.

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Последним клубом Каргаса был «Динамо-Брест», за который он выступал в 2018 году и успел поработать с новым главным тренером «Кайрата» Алексеем Шпилевским. Во всех турнирах за белорусский клуб грек провел 26 матчей и отметился одной голевой передачей.

До «Динамо-Брест» Каргас выступал на родине за «Панионис», «Платаниас», «Панахаики», «Фостирос Таврас» и «Кавалу». В суперлиге он играл с 2016 по 2017 год, а до этого провел пять сезонов во втором по силе дивизионе.

Ранее стало известно, что «Кайрат» ведет переговоры с сербским защитником «Енисея» Раде Дугаличом, который выигрывал Кубок России с «Тосно». Вместе с Каргасом на просмотр к алматинцам приехал и южнокорейский легионер, но его имя пока неизвестно.

В ближайшее время контракт с «Кайратом» должен подписать хавбек польского п «Заглембе Сосновец» Конрад Вжесиньски — об этом объявило агентство, представляющее интересы игрока. Первым же новичком алматинцев стал полузащитник сборной Казахстана Еркебулан Тунгышбаев, перешедший из «Ордабасы».

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