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15:08 (мск), источник: Vesti.kz

Участник молодежного ЧМ из высшей лиги Португалии прибыл на просмотр в казахстанский клуб

Защитник сборной Панамы по футболу Родерик Миллер может перейти в кокшетауский «Окжетпес», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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26-летний футболист уже прибыл на просмотр в стан синегорцев, которые проводят УТС в Турции. В ближайшее время станет ясно, подпишет ли Миллер соглашение с новичком КПЛ.

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Свою карьеру Миллер начинал на родине, после чего переехал в Мексику, где играл за «Венадос». Затем центральный защитник выступал в Колумбии за «Атлетико Насьонал».

Последним клубом Миллера был португальский клуб «Фейренсе», за который он провел один матч в текущем сезоне высшей лиги.

За сборную Панамы Миллер сыграл 27 матчей и забил один гол. Он участвовал в Золотом Кубке КОНКАКАФ и стал серебряным призером турнира. В 2011 году он играл на молодежном чемпионате мира в Колумбии. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 400 тысяч евро.

Добавим, что Миллер может стать первым футболистом из Панамы в чемпионате Казахстана. Два года назад просмотр в «Окжетпесе» проходил другой футболист из этой страны — Нельсон Бараона.

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