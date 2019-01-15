«Атырау» подписал второго новичка в межсезонье

В прошедшем сезоне 31-летний Шабаев отметился одной голевой передачей в 16 матчах за «Кызыл-Жар СК», который вылетел из премьер-лиги.

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Карьеру Шабаев начал в 2004 году в родной «Цесне».

Затем воспитанник алматинского футбола играл за «Казахмыс», «Восток», «Тараз», «Жетысу» и «Акжайык».

Напомним, что первым новичком «Атырау» стал сербский форвард Марко Бьедов, который перешел из «Войводины».

В 2018 году «нефтяники» заняли девятое место в КПЛ.