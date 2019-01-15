СМИ: Кудряшов может стать одноклубником Нойштедтера в Турции
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов, покинувший казанский «Рубин», может перейти в турецкий «Фенербахче», сообщает fotomac.com.tr.
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов, покинувший казанский «Рубин», может перейти в турецкий «Фенербахче», сообщает fotomac.com.tr.
«Фенербахче» готов предложить Кудряшову контракт до конца сезона с возможностью продления соглашения еще на один год. За «Фенербахче» выступает еще один футболист сборной России — защитник Роман Нойштедтер. Ранее турецкие СМИ сообщили, что клуб не собирается продлевать с ним контракт, который заканчивается в конце сезона.
Кудряшов и «Рубин» расторгли контракт по соглашению сторон 10 января. 31-летний футболист выступал за «Рубин» с июля 2017 года и сыграл за казанский клуб 38 матчей.
В составе сборной России Кудряшов принял участие в чемпионате мира-2018.