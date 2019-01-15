СМИ: Кудряшов может стать одноклубником Нойштедтера в Турции

«Фенербахче» готов предложить Кудряшову контракт до конца сезона с возможностью продления соглашения еще на один год. За «Фенербахче» выступает еще один футболист сборной России — защитник Роман Нойштедтер. Ранее турецкие СМИ сообщили, что клуб не собирается продлевать с ним контракт, который заканчивается в конце сезона.