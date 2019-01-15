Экс-тренер сборной Ирландии О’Нил возглавил «Ноттингем Форест»

Подробности сделки с 66-летним тренером, который в бытность игроком с 1971 по 1981 год защищал цвета «Ноттингем Форест», не разглашаются. Он сменил в должности Айтора Каранку, отправленного в отставку на прошлой неделе.

Последним местом работы О’Нила была сборная Ирландии, которую он возглавлял с 2013 по 2018 год. Ранее он также тренировал английские «Сандерленд», «Астон Виллу», «Лестер», «Норвич», шотландский «Селтик», с которым стал трехкратным чемпионом страны. Под руководством О’Нила «Лестер» дважды выиграл Кубок английской лиги.