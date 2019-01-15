Источник: Неймар и Мбаппе — самые дорогие футболисты планеты

Аудиторская компания KPMG в рамках проекта Football Benchmark провела оценку текущей трансферной стоимости самых дорогих футболистов планеты. Первое место в этом рейтинге занял форвард «ПСЖ» Неймар, которого оценили в 229,1 миллиона евро.