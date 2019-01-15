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18:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» предложил «Ювентусу» и «Интеру» приобрести Озила

Лондонский «Арсенал» предпринимает попытки избавиться от полузащитника Месута Озила в зимнее трансферное окно.

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Источник: РИА "Новости"
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Как сообщает Tuttomercatoweb, 30-летний футболист может продолжить карьеру в Италии.

Руководство «канониров» связалось сразу с двумя клубами Серии А — «Ювентусом» и миланским «Интером» — и предложило им приобрести хавбека. Однако сделку будет нелегко осуществить, поскольку ни бьянконери, ни нерадзурри не готовы предложить Озилу ту же зарплату, что он получает в «Арсенале». По условиям действующего контракта недельный оклад игрока составляет £ 350 тыс. (€ 391 тыс.).

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского клуба Унаи Эмери сообщил руководству о необходимости продажи Озила в зимнее трансферное окно. Благодаря уходу немца «Арсенал» смог бы позволить себе усиление. При этом утверждалось, что сам хавбек предпочитает остаться в команде.

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