Мокин, Энрике, Кабананга и остальные: «Астана» объявила состав на первом сборе

Первый УТС чемпионов Казахстана начался 15 января в ОАЭ. В стартовый день команда поработала в спортивном зале, а во второй половине дня отправилась на поле.

Шанс проявить себя на сборах «Астаны» получил целый ряд футболистов из молодежной команды, которая в прошлом году стала чемпионом первой лиги. В списке оказался вратарь Александр Мокин, хотя в начале января «Иртыш» официально объявил о его переходе.

Ранее «Астана» сообщала, что в межсезонье на должность главного тренера клуба вернется украинец Роман Григорчук. Он был назначен в июне прошлого года, но временно покинул клуб в агусте.

Состав «Астаны» на первом сборе: