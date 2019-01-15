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21:50 (мск), источник: Vesti.kz

Мокин, Энрике, Кабананга и остальные: «Астана» объявила состав на первом сборе

Футболисты «Астаны» начали первый учебно-тренировочный сбор, сообщает официальный сайт клуба.

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Первый УТС чемпионов Казахстана начался 15 января в ОАЭ. В стартовый день команда поработала в спортивном зале, а во второй половине дня отправилась на поле.

Шанс проявить себя на сборах «Астаны» получил целый ряд футболистов из молодежной команды, которая в прошлом году стала чемпионом первой лиги. В списке оказался вратарь Александр Мокин, хотя в начале января «Иртыш» официально объявил о его переходе.

Ранее «Астана» сообщала, что в межсезонье на должность главного тренера клуба вернется украинец Роман Григорчук. Он был назначен в июне прошлого года, но временно покинул клуб в агусте.

Состав «Астаны» на первом сборе:

  • Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов, Владислав Саенко;.
  • Защитники: Марин Аничич, Евгений Постников, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, Талгат Кусяпов, Антонио Рукавина, Сергей Малый, Абзал Бейсебеков;.
  • Полузащитники: Иван Маевский, Ласло Кляйнхайслер, Султан Сагнаев, Жаслан Каиркенов, Педро Энрике, Роман Муртазаев, Лев Скворцов, Марин Томасов, Серикжан Мужиков, Юрий Перцух;.
  • Нападающие: Жуниор Кабананга, Рангело Янга, Владислав Прокопенко, Рамазан Каримов.
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Мокин, Энрике, Кабананга и остальные. "Астана" объявила состав футболистов на первом сборе
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