Четырехкратный чемпион Казахстана Каньяс близок к возвращению в КПЛ

Как сообщает Football.by, 28-летний Каньяс сейчас находится в расположении «Иртыша», который проводит сборы в Турции.

В прошедшем году Каньяс выступал в чемпионате Беларуси за солигорский «Шахтер». Он провел за клуб 21 матч без голов во всех турнирах и самовольно покинул его в начале августа. Позже хавбек заявил, что не собирается возвращаться в «Шахтер».

В декабре директор «Шахтер» Андрей Леончик рассказал, что клуб постарается мирным путем разобраться в ситуации, однако «Шахтер» не сообщал о расторжении контракта с Каньясом. При этом соглашение действовало до конца 2018 года.

С 2012 по 2017 год Каньяс выступал в Казахстане два сезона за «Шахтер», три — за «Астану», а один — за «Ордабасы». Он четырежды становился чемпионом КПЛ, дважды играл в групповом раунде Лиги Европы и один раз — в группе Лиги чемпионов.