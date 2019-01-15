Четырехкратный чемпион Казахстана Каньяс близок к возвращению в КПЛ
Колумбийский полузащитник Рохер Каньяс может вернуться в казахстанскую
Колумбийский полузащитник Рохер Каньяс может вернуться в казахстанскую
Как сообщает Football.by, 28-летний Каньяс сейчас находится в расположении «Иртыша», который проводит сборы в Турции.
В прошедшем году Каньяс выступал в чемпионате Беларуси за солигорский «Шахтер». Он провел за клуб 21 матч без голов во всех турнирах и самовольно покинул его в начале августа. Позже хавбек заявил, что не собирается возвращаться в «Шахтер».
В декабре директор «Шахтер» Андрей Леончик рассказал, что клуб постарается мирным путем разобраться в ситуации, однако «Шахтер» не сообщал о расторжении контракта с Каньясом. При этом соглашение действовало до конца 2018 года.
С 2012 по 2017 год Каньяс выступал в Казахстане два сезона за «Шахтер», три — за «Астану», а один — за «Ордабасы». Он четырежды становился чемпионом КПЛ, дважды играл в групповом раунде Лиги Европы и один раз — в группе Лиги чемпионов.
В начале 2017 года «Астана» отдавала Каньяса в аренду АПОЭЛу, которому он помог выиграть чемпионат Кипра. Также за карьеру хавбек успел поиграть за польскую «Ягелоннию», российскую «Сибирь», латвийский «Транзит» и родной «Индепендьенте Медельин».