Футболисты «Порту» вышли в полуфинал Кубка Португалии

Встреча, прошедшая на поле «Лейшойнша», завершилась после дополнительного времени со счетом 2:1 в пользу «Порту». В основное время команды обменялись голами, в дополнительное время «Порту» за три минуты до конца вышел вперед и в итоге победил. Авторами голов в составе победителей стали Эктор Эррера (на 11-й минуте) и Эрнани (118).