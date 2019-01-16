Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Лион
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Ренн
Футбол. Зарубежный
15.01
Анже1
Бордо2
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Марсель
Все события
Фоторепортажи
12«Динамо» и Романцев. Как проходили сборы
8Два золота в эстафете за один день
08:36 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Порту» вышли в полуфинал Кубка Португалии

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. «Порту» вышел в полуфинал Кубка Португалии по футболу, обыграв в четвертьфинале «Лейшойнш».

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая на поле «Лейшойнша», завершилась после дополнительного времени со счетом 2:1 в пользу «Порту». В основное время команды обменялись голами, в дополнительное время «Порту» за три минуты до конца вышел вперед и в итоге победил. Авторами голов в составе победителей стали Эктор Эррера (на 11-й минуте) и Эрнани (118).

Порту
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Липницкая вернулась на лед
Сумасшедший гол 14-летнего форварда из России взорвал Интернет (видео)
Сборная России проиграла в матче группового этапа ЧМ по гандболу
Чешский биатлонист: Трудно уважать такого человека, как Логинов
«Тампа» обыграла «Даллас» в НХЛ. Василевский отразил 35 бросков
Павлюченкова пробилась в третий круг Australian Open
Две шайбы Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Каролину»
Боец UFC намерен выходить на бои в России под гимн СССР
Сергей Бобровский и «Коламбус»: история с душ-ком
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь