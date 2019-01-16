Футболисты «Порту» вышли в полуфинал Кубка Португалии
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. «Порту» вышел в полуфинал Кубка Португалии по футболу, обыграв в четвертьфинале «Лейшойнш».
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. «Порту» вышел в полуфинал Кубка Португалии по футболу, обыграв в четвертьфинале «Лейшойнш».
Встреча, прошедшая на поле «Лейшойнша», завершилась после дополнительного времени со счетом 2:1 в пользу «Порту». В основное время команды обменялись голами, в дополнительное время «Порту» за три минуты до конца вышел вперед и в итоге победил. Авторами голов в составе победителей стали Эктор Эррера (на 11-й минуте) и Эрнани (118).